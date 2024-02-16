تعرف على أفضل هدف في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

أعلن الحساب الرسمي ل​دوري أبطال أوروبا​ عن الفائز بجائزة أجمل هدف في جولة الذهاب في الدور ثمن النهائي من المسابقة الأوروبية.

وتوج النجم الإسباني إبراهيم دياز​، لاعب ريال مدريد، بجائزة أفضل هدف في هذه الجولة بعد هدفه في شباك لايبزيج الألماني الذي سجله في الدقيقة 49 بعد مجهود فردي لينتهي اللقاء بفوز الريال بهدف نظيف.

وشارك دياز في المباراة أساسيًا بدلا من لاعب الوسط الإنجليزي ​جود بيلينجهام​ الذي غاب عن اللقاء بسبب الإصابة في الكاحل أمام جيرونا في الدوري.

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كما رد إبراهيم دياز لاعب فريق ريال مدريد، بشكل غامض على سؤال حول تمثيله لمنتخب إسبانيا في بطولة يورو 2024 المقبلة والتي ستقام في ألمانيا.

رد إبراهيم دياز

وقال إبراهيم دياز، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا": "أنا بحالة جيدة.. أعتقد أنه ليس لدي أي شيء في ربلة الساق".

وأضاف: "سعيد لأنني ساعدت الفريق على الفوز المهم".

وعن المشاركة مع إسبانيا في يورو 2024، رد: "ما أريد فعله هو البقاء في مدريد، ومساعدة الفريق واللعب بشكل جيد هنا، ثم سنرى".

وارتبط دياز في الفترة الأخيرة بتمثيل منتخب المغرب، في ظل أنباء عن سفر وليد الركراكي مدرب أسود الأطلس، إلى إسبانيا، للقاء اللاعب خلال الأيام المقبلة.

كما فتح لويس دي لافوينتي مدرب إسبانيا، مؤخرا، الباب أمام إبراهيم دياز وغيره من اللاعبين أمثال بورخا مايورال، للانضام إلى معسكر لاروخا المقبل.

وعن احتفاله على طريقة بيلينجهام، قال دياز: "جود أراد أن يلعب هذه المباراة، لذا فإن هذا الاحتفال أجله".

وبسؤاله، هل يمر بأفضل الأوقات في مسيرته، قال: "نعم، أشعر أنني بحالة جيدة، لكني كنت سعيدا في ميلان أيضا، وسأكون ممتنا لهم إلى الأبد".

وأكد: "أنا أحب الجميع في النادي (ميلان) لأنني قضيت 3 سنوات مذهلة هناك، وأنا سعيد هنا أيضا".

وبسؤاله، هل تحدث مع ثيو هيرنانديز بعد هدف الفرنسي في مرمى نابولي، أجاب: "بالطبع فعلت ذلك.. أتحدث معه كثيرا، أكثر من عائلتي أو صديقتي".

وواصل: "بالتأكيد أتابع ميلان دائما، وسأفعل ذلك إلى الأبد".