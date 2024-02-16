تعرف على تفاصيل مشاركة يوسف عمر في الفيلم الكوميدي «علام عام»

كشف الفنان الشاب يوسف عمر، تفاصيل مشاركته في الفيلم الكوميدي "علام عام"، بطولة النجم محمد إمام، والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة في دور العرض ضمن الأفلام المنتظر عرضها في 2024.

في هذا السياق، أوضح يوسف عمر، أن الفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي حول معلم التاريخ، الذي يخوض مع طلابه العديد من المغامرات، ويواجه مواقف كوميدية مضحكة، مشيرا إلى أنه يؤدي شخصية أحد الطلاب الموجودين في الفيلم.

وأعرب الفنان الشاب يوسف عمر، عن سعادته بالمشاركة في مثل هذا العمل الكبير، الذي يضم كوكبة كبيرة من النجوم، الذين أضافوا إليه خبرات عديدة، معربا عن أمله في أن يحظى دوره بالفيلم على إعجاب الجمهور.

Advertisements

يذكر أنه تم تغيير اسم فيلم النجم محمد إمام من "البروفيسور" إلى "علام عام"، وهو من الأفلام المنتظر عرضها عام 2024، حيث يجمع بين محمد إمام والمخرج الكبير شريف عرفة، ويشاركه البطولة كل من: بيومي فؤاد، وأسماء جلال، وباسم سمرة.