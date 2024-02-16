الجمعة 16 فبراير 2024
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محافظات

مراقبة الأغذية بصحة الدقهلية تكثف حملاتها بالمرور على 249 منشأة

حملات صحية بالدقهلية،
حملات صحية بالدقهلية، فيتو

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية أن ادارة مراقبة الأغذية تكثف حملاتها بالمرور على 249  منشأة، وذلك بناء على تعليمات  الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة أن إدارة مراقبة الأغذية، تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية للطب الوقائى شنت خلال الأسبوع الماضي  حملات تفتيشية على 249 منشأة تبين أن 80 منها دون ترخيص وتستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

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وكشف وكيل الوزارة أن الحملات تمكنت من تحرير 190 محضرًا وسحب 82 عينة  للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 993  كيلو من أغذية متنوعة و 203 لترات عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغير في الخواص الطبيعية.


وأكد مكين استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.

 

وعلى صعيد آخر، أعلنت صحة الدقهلية عن تطعيم 559 ألف طالب بالمدارس ضد الالتهاب السحائي والثنائي.

 جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بانطلاق حملات في المدارس لرفع الحالة المناعية للطلاب وحمايتهم.


وأعلن  الدكتور شريف مكين وكيل وزارة تطعيم نحو 559 ألف طالب بالمدارس ضد الالتهاب السحائى والثنائى، وذلك منذ انطلاق الحملة بالتزامن مع بدء العام الدراسي.

وأكدت الدكتورة عبير عبد الغنى، وكيل المديرية للطب الوقائي أن التطعيمات تستهدف جميع المدارس فى الريف والحضر من خلال فرق طبية متخصصة  داخل المدارس والحضانات وهى آمنة تمامًا على صحة الأطفال ولا تسبب أي مضاعفات. 


من جانبها أوضحت الدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي استهداف  تطعيم 412 ألفا و620 طالبا ضد الالتهاب السحائي، وذلك بالصف الأول برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، والصف الأول الإعدادي، والصف الأول الثانوي، تم تطعيم نحو 256 ألفًا حتى الآن.

وأضاف الدكتور محمد بدوى مدير إدارة التطعيمات، أنه فيما يتعلق بالثنائى فقد جرى  تطعيم 303 آلاف و441 طالبا للصفين الثاني والرابع الابتدائي من إجمالي مستهدف 312 ألفًا و376 طالبًا.

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