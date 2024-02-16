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اقتصاد

خطوات تشفير دردشات تطبيق واتساب المهمة

واتساب، فيتو
واتساب، فيتو

يرغب عدد من مستخدمي تطبيق واتساب فى  تشفير الرسائل الهامة بعيدا عن المتطفلين ولذلك نقدم لكم أسهل طريقة لقفل دردشات واتساب المهمة. 

خطوات قفل دردشات واتساب 

خاصية "قفل الدردشة"، فى تطبيق واتساب  توفر الحماية للمحادثات الأكثر أهمية وخصوصية من خلال طبقة حماية إضافية.

تعمل خاصية قفل الدردشة على نقل سلسلة الرسائل من البريد الوارد إلى مجلد خاص بها لا يمكن فتحه إلا بكلمة مرور الجهاز أو المقاييس الحيوية مثل بصمة الإصبع وتخفي هذه الخاصية أيضًا محتوى هذه الدردشة من الإشعارات تلقائيًا.
هذه الخاصية مفيدة للأشخاص الذين يضطرون إلى مشاركة هواتفهم من حين لآخر مع أحد أفراد العائلة أو في الحالات التي يتصادف وجود الهاتف الخاص فيها بين يدي شخص آخر في اللحظة التي تصلنا فيها رسالة في منتهى الخصوصية.

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يمكن قفل الدردشة بالضغط على اسم دردشة ثنائية أو جماعية وتحديد خيار القفل.

لإظهار هذه الدردشات، علينا السحب لأسفل ببطء في البريد الوارد وادخال كلمة مرور الهاتف أو المقاييس الحيوية.

ومن المتوقع أن تضيف ميتا على مدار الأشهر القليلة القادمة، المزيد من الخيارات إلى قفل الدردشة، بما في ذلك القفل للأجهزة المصاحبة وإنشاء كلمة مرور مخصصة للدردشات لنتمكن من استخدام كلمة مرور فريدة تختلف عن كلمة مرور الهاتف.

كيفية الاحتفاظ بالرسائل في الدردشة

أما فيما يخص الاحتفاظ بالرسائل في الدردشة فأن هذه الخاصية تمكن المستخدم من الاحتفاظ بالنصوص التي قد يحتاج إليها لاحقًا، مع تمتع المرسل بامتياز قوي خاص، حيث أنه من المعروف أنه إذا أرسلت الرسالة، يمكن اختيار السماح للمشاركين في الدردشة بالاحتفاظ بها لوقت لاحق أو عدم السماح لهم بذلك وحتى ينجح الأمر، يتم إرسال إشعار إلى المُرسِل عندما يحاول أحد الأشخاص الاحتفاظ بالرسالة، وعندها يمكن للمُرسِل الاعتراض على ذلك إن أراد.

أما إذا قررنا عدم السماح للآخرين بالاحتفاظ بالرسالة، يكون قرارا نهائيًا، وعندها لن يتمكن أحد غير المستخدم من الاحتفاظ بها وسيتم حذف الرسالة عند انتهاء المؤقِّت. وبهذه الطريقة تحتفظ بالقرار النهائي فيما يتعلق بحماية الرسائل التي ترسلها.

وسيتم تمييز الرسائل التي قمنا بحفظها في واتساب بأيقونة إشارة مرجعية ويمكننا رؤية هذه الرسائل، منظمة حسب الدردشة، في مجلد "الرسائل المحفوظة".

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