تفاصيل طلب مناقشة في الشيوخ بشأن توطين صناعات وسائل النقل الذكي

تشهد الجلسة العامة لـمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عرض طلب المناقشة العامة بشأن استراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر، وسبل تعزيز نسبة مشاركة القطاع الخاص في توطين صناعات وسائل النقل الذكي.



جغرافيا شرايين الدولة المصرية

وجاء في المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة، أن قطاع النقل في مصر يخوض سباق تاريخي لأكبر تطوير نشهده في تاريخ مصر المعاصر، تغيرت فيه جغرافيا شرايين الدولة المصرية.

وأضافت: فمنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئولية القيادة السياسية فى عام 2014، أولى قطاع النقل أهمية كبرى، لما يمثله من أهمية حيوية تخدم كل قطاعات التنمية في الدولة المصرية، ويساهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة ۲۰۳۰ في ظل بناء الجمهورية الجديدة رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم وتأثيرها على الدولة المصرية فقد انطلقت خطة التطوير والتحديث لكافة قطاعات النقل، الأمر الذي أسهم بشكل ملحوظ في تحقيق قفزة هائلة في ترتيب مصر بالمؤشرات العالمية في جودة الطرق ووسائل النقل الذكي بشهادة كبري المؤسسات الدولية وذلك وفق استراتيجية محددة نستوضح معالمها من الحكومة، بجوانبها المتعددة من:

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١ - تطوير السكك الحديدية.

٢- مشروعات الجر الكهربائي.

٣- إحلال وتجديد أسطول النقل العام.

٤- النقل البحرى والمواني.

٥- توطين صناعات وسائل النقل المتعددة وخاصة النقل الذكي

٦- حوكمة القطاع وتأثير تكنولوجيا التحول الرقمي عليه

٧- تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل وطرح الفرص الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطني في ظل توجه الدولة المصرية لتحفيز القطاع الخاص لأداء مسئوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع كما نصت عليه المادة ٣٦ من الدستور، واتساقا مع انطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي اطلقتها الدولة المصرية في ١٢/٦/٢٠٢٢.

دور وأهمية قطاع النقل في تحقيق وتمويل التنمية الاقتصادية

٨- دور وأهمية قطاع النقل في تحقيق وتمويل التنمية الاقتصادية في الدولة المصرية وما ترتب عليه من نتائج للحد من عجز الميزان التجاري للقطاع بشكل خاص ودوره في نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل عام.



وتابعت المذكرة الإيضاحية،: بناء على ذلك يأتي طلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشان استراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر وسبل تعزيز نسبة مشاركة القطاع الخاص في توطين صناعات وسائل النقل الذكي وعملية تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل والمواصلات في ظل تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة ونرجو ادراجه فى الجلسة العامة للمناقشة بحضور السادة ممثلى الحكومة المعنيين.

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