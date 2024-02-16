حركة السفن والبضائع في ميناء دمياط خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة ميناء دمياط اليوم الجمعة استقبال الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن بينما غادرت 11 سفينة أخرى، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة.



وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 33131 طنا تشمل: 9496 طن كلينكر و2273 طن ملح صب و4012 طن رمل و10850 طن يوريا و6500 طن بضائع متنوعة.



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 47738 طنا تشمل: 805 أطنان ذرة و 11470 طن قمح و7375 طن كسب بذرة عباد و3429 طن خردة و2891 طن عدس و10653 طن فول و3400 طن بضائع متنوعة و180 طن مولاس و800 طن فول صويا و6735 طن حديد.



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 435 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 422 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4732 حاوية مكافئة.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 69506 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 117730 طنًا.



كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3823 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدما قادما من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6332 شاحنة.

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