الجمعة 16 فبراير 2024
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رياضة

موعد قمة رجال يد الأهلي والزمالك والقناة الناقلة

موعد قمة رجال يد
موعد قمة رجال يد الأهلي والزمالك والقناة الناقلة،فيتو

يلتقى فريق كرة اليد بالنادى الأهلى نظيره الزمالك فى الخامسة مساء اليوم الجمعة، فى خامس جولات المرحلة الثانية من دورى المحترفين للموسم المحلي 2023 / 2024 على صالة أكتوبر الدولية.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس 2 لقاء القمة المرتقبة بين رجال يد الأهلي والزمالك الليلة بتعليق خالد خيري.
وتشهد هذه الجولة أيضا لقاءات بين كل من، البنك الأهلى مع سبورتنج والجزيرة مع سموحة وهليوبوليس مع طلائع الجيش.

بينما تقام الجولة السادسة الثلاثاء القادم 20 فبراير بلقاءات بين كل من، سبورتنج مع سموحة وطلائع الجيش مع الجزيرة والبنك الأهلى مع الأهلى والزمالك مع هليوبوليس.

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وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.

وشهدت فترة توقف الدورى حصول منتخب مصر الأول لكرة اليد على لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية التى اختتمت مؤخرا بمصر على حساب الجزائر بنتيجة 29 / 21 والتأهل إلى أولمبياد باريس.

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الأهلي الزمالك صالة أكتوبر الدولية دوري المحترفين كرة اليد

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