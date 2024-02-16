موعد قمة رجال يد الأهلي والزمالك والقناة الناقلة

يلتقى فريق كرة اليد بالنادى الأهلى نظيره الزمالك فى الخامسة مساء اليوم الجمعة، فى خامس جولات المرحلة الثانية من دورى المحترفين للموسم المحلي 2023 / 2024 على صالة أكتوبر الدولية.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس 2 لقاء القمة المرتقبة بين رجال يد الأهلي والزمالك الليلة بتعليق خالد خيري.

وتشهد هذه الجولة أيضا لقاءات بين كل من، البنك الأهلى مع سبورتنج والجزيرة مع سموحة وهليوبوليس مع طلائع الجيش.

بينما تقام الجولة السادسة الثلاثاء القادم 20 فبراير بلقاءات بين كل من، سبورتنج مع سموحة وطلائع الجيش مع الجزيرة والبنك الأهلى مع الأهلى والزمالك مع هليوبوليس.

Advertisements

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.

وشهدت فترة توقف الدورى حصول منتخب مصر الأول لكرة اليد على لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية التى اختتمت مؤخرا بمصر على حساب الجزائر بنتيجة 29 / 21 والتأهل إلى أولمبياد باريس.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.