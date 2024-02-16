إحالة طاقم نوبتجية وحدة الموشية الصحية للتحقيق (صور)

قرر الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، تحويل الطبيب النوبتجى بوحدة الموشية للتحقيق لعدم التواجد أثناء المرور، وتحويل أفراد هيئة التمريض بوحدة الموشية والخدمات المعاونة للتحقيق للتقصير فى أداء مهامهم الوظيفية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بتكثيف المرور على جميع المنشآت الصحية.

جاء ذلك خلال جولة صباحية أجراها وكيل صحة الوادي الجديد، الساعة.السابعة والنصف صباحًا بمتابعة العمل بوحدات الرعاية الاساسية بمركز الداخلة ( القصر؛ الموشية؛ الجديدة؛ الشيخ والى). كما نبه وكيل صحة الوادي الجديد، على إدارة مكافحة العدوى بضرورة تكثيف تدريب العاملين بوحدات الرعاية الأساسية وبالأخص بمعايير تنظيف الأرضيات وترشيد استهلاك المياه أثناء التنظيف.

وتابع محروس، الإنضباط الإدارى والتزام الفريق الطبي ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال واللقاحات والأكسجين ومدى تطبيق معايير مكافحة العدوى والجودة. وأشاد وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، بالانضباط الإدارى وتطبيق معايير الجودة ومكافحة العدوى والنظافة العامة بوحدتى الجديدة والشيخ والى.

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وضمن جولاته الميدانية المفاجئة على المنشآت الصحية أجري وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد اليوم الجمعة، جولة صباحًا لمتابعة العمل بمستشفى بلاط المركزى حيث تابع الانضباط الإداري والتزام الفريق الطبي ومدي توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال واللقاحات والأكسجين ومدى تطبيق معايير مكافحة العدوى والجودة، بالمرور على أقسام (الاستقبال والطوارئ؛ الأشعة؛ الأقسام الداخلية).

وتواصل وكيل صحة الوادي الجديد، أثناء المرور مع المرضى بالأقسام الداخلية وبقسم الاستقبال للوقوف على جودة الخدمات المقدمة لهم. وقد وجه بزيادة عدد الأطباء خلال النوبتجية بالمستشفى. مشيدًا بالانضباط الادارى ومستوى وجودة الخدمات المقدمة للمرضى. .

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