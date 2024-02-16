الجمعة 16 فبراير 2024
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أخبار مصر

المتحف المصري بالتحرير يعرض تمثال "حاملة القرابين"

المتحف المصري بالتحرير،فيتو
المتحف المصري بالتحرير،فيتو

 يعرض المتحف المصري بالتحرير قطع أثرية فريدة وهو تمثال حاملة القرابين وهي عبارة عن سيدة تحمل  على رأسها سلة بها أربعة أواني للجعة أو النبيذ وتقبض بيدها اليمني على بطة.

وغطى رداء الكتان الذى تلبسه جسدها بما يشبه شبكة مصنوعة من الخرز الإسطوانى والمستدير الملون، ويرجع التمثال لعصر الدولة الوسطي وعثر عليه في مقبرة مكت - رع، جنوب الدير البحري بالأقصر.

كما يعرض المتحف المصري بالتحرير قطعة فريدة لقلادة الملك بسوسنيس الأول مصنوعة من الذهب والأحجار الكريمة على هيئة جعران مجنح يحمل خرطوش الملك.

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كما يعرض المتحف المصري بالتحرير قطعة مميزة عبارة عن عبارة مقصورة بداخلها تمثال للإلهة حتحور، وعثر عليها أثناء حفائر إدوارد نافيل (1844 1926م)، ضمن حفائر جمعية استكشاف مصر بالدير البحري.

 

مقصورة الآلهة حتحور

وشيدت هذه المقصورة في عهد الملك تحتمس الثالث (حوالي 1479-1425 ق.م.)، وأكملها ابنه الملك أمنحتب الثاني، وخصصت لعبادة الإلهة حتحور بهيئتها الحيوانية في صورة بقرة)، والتي ارتبطت بجبل طيبة الغربي الذي نحتت بداخله المقصورة، وكأن البقرة تخرج من الجبل الذي يمثل العالم الآخر. 

ونقشت نباتات البردي بجوار كتفي البقرة لتعبر عن أحراش الدلتا مكان ولادة حورس كما صور الملك راكعا وهو يرضع من حتحور، وصور مرة أخرى أسفل رأسها في وضع تعبد.

كما يعرض المتحف المصري بالتحرير، تمثال ستاتويت الملك خوفو، وتم العثور على هذا التمثال الفريد من نوعه في أبيدوس في حفريات جمعية الاستكشاف المصرية برئاسة السير وليام ماثيو فليندرز بيتري.

 

تمثال ستاتويت الملك خوفو

ويصور التمثال الملك خوفو صاحب الهرم الكبير للجيزة، وتم كسر رأس التمثال عن طريق الخطأ وفصل عن الجثة أثناء الحفريات، ولم يتم العثور عليه إلا بعد ثلاثة أسابيع من التنقيش الحذر لرمال الموقع من قبل عمال الحفريات.

ويعتبر هذا التمثال العاجي هو أول رقم كامل (وحاليًا فقط) معروف عن خوفو من الناحية الأسلوبية، بسبب الطريقة التي يتجعد بها تاج خوفو حول وتحت الأذنين، يمكن أن يكون التمثال معاصرًا مع عمر خوفو، على الرغم من أن بعض العلماء يعتقدون أنه يعود إلى حوالي 2000 سنة بعد وفاته وهو تقليد يعود إلى الأسرة 26.

كيفية تصوير صورة التمثال 

ويصور التمثال الملك وهو يرتدي تنورة قصيرة تاج مصر السفلى الأحمر ويجلس على عرش يحمل اسمه على الرغم من صغر حجمه، فإن التمثال يصنع صورة للقوة التي تصنف من بين أفضل من مصر الفرعونية.

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