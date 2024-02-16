استمرار جهود الوحدات المحلية بدمياط لرفع تجمعات مياه الأمطار (صور)

بعد تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن لرفع تجمعات مياه الأمطار بكافة المناطق تزامنًا مع تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ وهطول الأمطار الغزيرة.

ودفعت الوحدات المحلية بالسيارات والمعدات والفرق الفنية لرفع تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والطرق، وذلك لتيسير الحركة المرورية وحركة المشاة، حيث يتم استمرار تلك الأعمال بكافة المناطق ورفع درجة الاستعداد القصوى لحين تحسن الأحوال الجوية.

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شفط وإزالة مياه الأمطار من شوارع دمياط

كانت قد تعرضت مدن محافظة دمياط، أمس الخميس، لموجة من الطقس السيئ على مدار اليوم، وسقوط أمطار غزيرة على معظم المدن خاصة المدن الساحلية، خاصة في فترة المساء، وتأثرت حركة الصيد في مدينة عزبة البرج وبحيرة المنزلة، وتوقفت معظم السفن عن الخروج لرحلات للصيد.

ووجهت محافظ دمياط، رؤساء الوحدات المحلية بالتوجه لإزالة أي آثار للمياه في الشوارع، والاستعداد لموجة التقلبات الجوية وسقوط الأمطار، والتأكيد على جاهزية معدات شفط المياه، ورفع آثار الأمطار من الشوارع بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

أمطار غزيرة



كما تعرضت محافظة دمياط فجر اليوم الجمعة لسقوط أمطار غزيرة ومصحوبة بعاصفة من الثلوج مع انخفاض شديد فى درجة الحرارة، وقامت سيارات شفط المياه التابعة لشركة مياه الشرب والوحدات المحلية بالمدن بشفط المياه المتراكمة فى الشوارع والميادين واستمرت حالة الطوارئ للتعامل مع أى أحداث تتعرض لها المحافظة.

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