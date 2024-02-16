القصة الكاملة لعيادة الحرام بالجيزة.. طبيب نساء شهير يجري عمليات إجهاض.. علاقة غير شرعية تكشف الجريمة.. ومفاجآت في أقوال المتهمين

تفاصيل مثيرة كشفتها التحقيقات في واقعة إتهام طبيب نساء وتوليد شهير بالجيزة بتحويل عيادته إلى "وكر" لإجراء عمليات الإجهاض، بعد ضبطه عقب إجراء عملية إجهاض لإحدى السيدات حملت سفاحا، وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 14 مارس المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة.

نص أمر إحالة طبيب نساء وتوليد شهير بالجيزة للمحاكمة

جاء في أمر الإحالة في القضية رقم 264 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، أن المتهمين في القضية هم "صبحي ع. س. ج. – 74 سنة – طبيب نساء وتوليد، ونورا أ. ح. – 18 سنة – طالبة، وسمر ج. ع. – 37 سنة – عاطلة، ومحمود أ. ح. – 25 سنة – عاطل".

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وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول حال كونه طبيبا حول عيادته وكرا لإجراء عمليات الإجهاض غير المشروعة، وأجرى للمتهمة الثانية عملية بأن استعمل وسائل مؤدية إلى ذلك، فأجرى جراحة لسحب الجنين محل حمل الأخيرة، أدت إلى إجهاضها، وكان ذلك برضائها.

كما وجهت جهات التحقيق إلى المتهمة الثانية، تهمة أنها مكنت المتهم الأول من استعمال الوسائل التي تسبب عنها إسقاطها.

ووجهت إلى المتهمة الثالثة تهمة أنها اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الثانية في ارتكاب الجريمة، وذلك بأن اصطحبت الأخيرة للمتهم الأول وسددت له مبلغا نقديا، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

كما وجهت إلى المتهمين من الثانية حتى الرابع تهمة أنهم أخفوا جثة متوفية دون إخطار جهات الاختصاص وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه.



اعترافات طالبة أجهضها طبيب نساء شهير بالجيزة

وأقرت (ن. أ) 18 سنة – طالبة، في التحقيقات، بأنها تعرفت على أحد الشباب من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ونشأت علاقة عاطفية بينهما تطورت إلى إقامة علاقة جنسية كاملة مع هذا الشاب.

وأضافت في التحقيقات، أنها عاشرت هذا الشاب معاشرة الأزواج 6 مرات، شعرت بعدها بأعراض الحمل وانقطاع الدورة الشهرية عنها، وأجرت تحاليل طبية تبين من خلالها أنها حامل.

وتابعت، أنها أبلغت والدتها المتهمة الثالثة في القضية، بعد أن تهرب منها الشاب الذي مارست معه العلاقة الجنسية، وحدثت خلافات بينهما تركا بعضهما على إثرها، مشيرة إلى أن والدتها أخذتها إلى المتهم الأول طبيب النساء والتوليد خوفا من الفضيحة، والذي قام بإجهاضها، مشيرة إلي أنها ذهبت إلى عيادة الطبيب عند الساعة 11 صباحًا، واستمرت نحو 10 ساعات، حتى خرجت مساء نفس اليوم ومعها الجنين وتخلصت منه.

أقوال عشيق الطالبة في التحقيقات

وأقر عشيق الفتاة بأنه تعرف على الطالبة منذ حوالي 3 سنوات على فيس بوك، وحصل على رقم هاتفها المحمول ثم تطورت العلاقة إلى الارتباط عاطفيا بها، وبعدها تركا بعضهما لمروره بمشكلات أسرية، وقيام أسرته بخطبته لإحدى الفتيات، ثم فسخ الخطبة.

وأضاف أنه عقب فسخ خطبته عادا إلى علاقتهما مجددا في عام 2023، وتطورت العلاقة وبدأت الفتاة تتردد عليه في منزل أسرته في غيابهم، وفي إحدى المرات تطورت العلاقة بينهما في منزلهما إلى علاقة جنسية كاملة وعاشرها معاشرة الأزواج، وتابع عشيق الفتاة بأن العلاقة الجنسية بينهما تكررت 6 مرات في منزل أسرته، حتى نشبت خلافات بينهما بعد أن أخبره أحد أصدقائه بأن عشيقته على علاقة مع شاب آخر، فتشاجرا وأنهى علاقته بها، وبعد عدة أشهر طُلب في قسم الشرطة، وعندما ذهب أخبروه بأن عشيقته كانت حامل منه – وهي لم تخبره بهذا الأمر – وأنها ذهبت إلى الطبيب وأجهضها، ووضعوا الجنين في كيس وألقوه في القمامة.

أقوال الطبيب المتهم بالإجهاض في التحقيقات

فيما كشف المتهم الأول (صبحي ع. س.) 74 سنة طبيب نساء وولادة، في التحقيقات، أنه مقيد بالنقابة العامة للأطباء ويحمل كارنيه النقابة.

وأضاف الطبيب، خلال التحقيقات، أن فتاة تدعى "نورا" جاءت له العيادة وأعطاها أدوية والجنين أجهض والنزيف توقف، وعندما أفاقت من العملية أعطاها وسيدة كانت بصحبتها الجنين وغادروا العيادة، وبعدها حضر رجال قسم شرطة الجيزة إلى العيادة وقبضوا عليه واصطحبوه لقسم الجيزة.

وتابع الطبيب أن ذلك حدث حوالي الساعة 11 صباح يوم الواقعة، وأنه ظل متابعا للفتاة حتى "نزول" الجنين وإجهاضها، وأن عيادته في الجيزة، وقبض عليه من مقر العيادة، وأنه يعمل في العيادة يوميا، وأن آخر عمل له في الحكومة كان نائب قسم أمراض النساء والولادة بمستشفى مغاغة العام بالمنيا، وبعدها تفرغ للعيادة الخاصة به.

وحول ما حدث مع الطالبة "نورا" التي أجهضت، قال الطبيب إنها جاءت لتكشف في عيادته وكان عندها مغص بالبطن وكانت حاملا في الشهر الخامس تقريبا وبها مشيمة "متقطمة" وكان غشاء البكارة مقطوع، وعندما وجد حالتها بهذا الشكل أعطاها أدوية، ووضعها تحت المتابعة حتى نزول الجنين وبعدها نزلت المشيمة وأعطاها أدوية بعد ذلك للحالات التي تؤخذ بعد الإجهاض، ثم سلمها الجنين، وقد استغرق ذلك حوالي 9 ساعات.

ونفى الطبيب أن يكون تدخل جراحيا بل أعطاها أدوية فقط، مضيفا أن عيادته مرخصة، وهذا الترخيص لا يمكنه من ممارسة أي عمليات جراحية داخل العيادة.

وتمت مواجهة الطبيب خلال التحقيقات بأقوال المتهمة الثانية "نورا" التي أجريت لها عملية الإجهاض والمتهمة المرافقة لها، من أنه قام بإجراء عملية للأولى بغرفة العمليات الخاصة به بالدور الأرضي، إلا أنه نفى ذلك، ونفى وجود غرفة عمليات في العيادة، ونفى وجود غرفة عمليات في الدور الأرضي، فواجهته جهات التحقيق بصور غرفة العمليات وبأقوال سكرتيرة العيادة وبصوره في غرفة العمليات، فأنكر وعقب “أنا معرفش حاجة”، كما واجهت جهات التحقيق الطبيب بمحضر التحريات الأمنية والتي جاء فيها اعتياده إجراء عمليات إجهاض داخل العيادة، فأنكر قائلا "محصلش".