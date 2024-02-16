قانون الإجراءات الضريبية الموحد، تعرف على تنظيم الإدارة الضريبية

قانون الإجراءات الضريبية الموحد، حدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد تنظيم الإدارة الضريبية حسب هذا القانون.

وتنص المادة (16) استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 ‏لسنة 2016، على أنه "يجوز للوزير وضع نظام خاص لإثابة موظفي ‏المصلحة في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم في ‏العمل، وذلك دون التقيد بأي قانون أو نظام آخر، ويُعتمد هذا النظام ‏من رئيس مجلس الوزراء".

الإجراءات الضريبية

ويجوز أن تتضمن الموازنة العامة للدولة تخصيص مبالغ ‏للمساهمة في صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين ‏بالمصلحة وأسرهم.‏

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وتتمتع الصناديق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه ‏المادة بالشخصية الاعتبارية المستقلة. ‏



الإجراءات الضريبية الموحد

ونصت المادة (14) على أن تلتزم الجهات التي تختص بالترخيص بطبع أو نشر الكتب ‏والمؤلفات والمصنفات الفنية وغيرها أو تسجيلها أو الإيداع لديها، أو الإعلان أو النشر بالوسائل التكنولوجية عن طريق مواقع الإنترنت ‏أو غيرها، بإخطار المصلحة في كل حالة عن اسم المؤلف وعنوانه واسم الكتاب أو المصنف أو غيره، أو اسم طالب الإعلان أو النشر، وعنوانه، خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي للشهر الذى صدر فيه الترخيص بالطبع أو النشر أو الإعلان، وذلك على النموذج الذى يصدر به قرار من الوزير.. ولا تسري أحكام هذه المادة على وزارة الدفاع.‏

الإجراءات الضريبية، ونصت المادة (١٢) على أن يلتزم كل شخص لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة بأن يقدم للمصلحة المستندات التالية الخاصة بمعاملاته التجارية والمالية لتسعير المعاملات:

(أ) الملف الرئيس: ويشمل المعلومات اللازمة عن جميع أعضاء مجموعة الأشخاص المرتبطة.

(ب) الملف المحلي: ويشمل المعاملات البينية للممول المحلي وتحليلاتها.



ضوابط تقديم الإقرار الضريبي

الإجراءات الضريبية، (ج) التقرير على مستوى كل دولة على حدة: ويشمل المعلومات المتعلقة بمجموعة الأشخاص المرتبطة فيما يخص توزيع دخل مجموعة الشركات على مستوى العالم والضرائب المسددة من جانب المجموعة، وعدد العاملين لديها، ورأس المال، والأرباح المحتجزة، والأصول الملموسة للمجموعة في كل دولة، وتحديد الدول التي تُمارس فيها المجموعة أنشطتها، وكذلك المؤشرات الخاصة بمكان ممارسة النشاط الاقتصادي عبر مجموعة الأشخاص المرتبطة.

ويجوز للوزير أو من يفوضه الإعفاء من تقديم تقرير على مستوى كل دولة على حدة المشار إليه وفقًا لظروف كل شركة، وبما يتفق مع الممارسات الدولية.

الإجراءات الضريبية، ويكون للمصلحة حال الإخلال بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولي من هذه المادة، وضع قواعد التسعير التي تراها ملائمة، وذلك دون الإخلال بحق الشركة في الطعن والاعتراض على قرار المصلحة، وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

قانون الإجراءات الضريبية الموحد

ويعفي الشخص الذي تنطبق عليه أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة الذي لا يتعدى إجمالي قيمة تعاملاته مع أشخاص مرتبطة خلال الفترة الضريبية مبلغ ثمانية ملايين جنيه من أحكام البندين (أ، ب) المشار إليهما، ويجوز بقرار من الوزير زيادة هذا المبلغ.

وتنص المادة (25) على أن يلتزم كل ممول أو مكلف بأن يتقدم إلى مأمورية الضرائب ‏المختصة بطلب للتسجيل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ بدء مزاولة ‏النشاط أو من تاريخ الخضوع للضريبة على القيمة المضافة، بحسب ‏الأحوال.

ويقدم هذا الطلب على النموذج المعد لهذا الغرض يدويًّا أو بأي وسيلة إلكترونية لها الحجية في الإثبات قانونًا، مُرفقًا به ‏المستندات اللازمة والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.‏

وعلى المأمورية مراجعة طلب التسجيل المنصوص عليه في الفقرة ‏الأولى من هذه المادة، وإذا تبين لها عدم استيفائه للبيانات المطلوبة ‏تقوم بإخطار الممول أو المكلف على النموذج المعد لهذا الغرض ‏لاستيفاء البيانات خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإخطار بأي من ‏الوسائل المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.‏