الجمعة 16 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

بسبب تغريدة عن غزة، وزير فرنسي يتهم بنزيمة بأنه "إخواني"

كريم بنزيمة، فيتو
كريم بنزيمة، فيتو

4 شهور مضت على الدعوى التي رفعها نجم كرة القدم الدولي كريم بنزيمة ضد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان بتهمة التشهير، وقد صدر الحكم.

وقررت محكمة العدل الفرنسية، وهي المحكمة الفرنسية الوحيدة المخولة بمحاكمة أعضاء الحكومة على الجرائم المرتكبة أثناء ممارسة واجباتهم، إسقاط شكوى لاعب الاتحاد السعودي ضد دارمانان، أمس الخميس.

لا أساس لوجود هجوم على شرف بنزيمة

وأرجع المدعي العام ريمي هيتز حكمه إلى أن المحكمة لم تجد أي أساس لوجود هجوم على شرف بنزيمة أو سمعته، حسب فرانس برس.
يشار إلى أن دارمانان، الوزير اليميني الطامح للوصول إلى رئاسة الجمهورية، كان قد انتقد بنزيمة بعدما نشر المهاجم الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب عام 2022 على موقع "إكس" في منتصف أكتوبر الماضي، رسالة داعمة لسكان غزة.. وكتب حينها "ضحايا القصف الظالم" الذي نفذته إسرائيل.

Advertisements

وأضاف بنزيمة في تغريدته: "كل صلواتنا من أجل سكان غزة الذين يقعون مرة أخرى ضحايا لهذا القصف الظالم الذي لم يستثن النساء ولا الأطفال".

اتهام بنزيمة بأن له علاقة بالإخوان

من جانبه، زعم وزير الداخلية أن هذا الموقف يشي بعلاقات بنزيمة مع جماعة الإخوان.

وصرح دارمانان حينها لقناة "سي نيوز" مثيرا عاصفة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن "كريم بنزيمة لديه علاقة سيئة السمعة، مع الإخوان كما نعلم كلنا".

من جانبه، نجم الكرة لم يغض النظر عن تلك التصريحات، وكلف المحامي هوج فيجييه بالتقدم بشكوى ضد الوزير، لما اعتبره إساءة لسمعته كلاعب شهير وشرفه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

محكمة العدل الفرنسية وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان نجم كرة القدم الدولي كريم بنزيمة تهمة التشهير جائزة الكرة الذهبية رسالة داعمة لسكان غزة

مواد متعلقة

إسرائيل تمنع إمدادات الأمم المتحدة الغذائية لسكان غزة

الهلال الأحمر الفلسطيني يكشف مأساة جديدة لسكان غزة بسبب نقص الخيام

الأكثر قراءة

وصول جثمان مريم مجدي ضحية الأمومة والقتل غدرا في سويسرا إلى مطار القاهرة

تحرك عاجل من محكمة العدل الدولية في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بسبب رفح

أماكن سقوط الأمطار المتوسطة غدا السبت

ساويرس ناعيا المعارض الروسي أليكسي نافالني: اللهم انتقم من قاتله

قرار جديد من النيابة ضد البلوجر سوزي الأردنية صاحبة تريند الشارع اللي وراه

دوري أبطال أفريقيا، القائم يحرم شباب بلوزداد من هز شباك الأهلي بعد 60 دقيقة

زفاف إلى القبر، عريس أسيوط أوصل عروسه للكوافير وتوفي قبل الفرح بساعتين

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الجمعة

Advertisements

منوعات

المزيد

رقصة لعريس في حفل زفافه تخطف الأنظار بالكويت (فيديو)

حقيقة العثور على أحفورة لسحلية عمرها 280 مليون عام

العثور على رفات والد الإسكندر المقدوني

بسبب تغريدة عن غزة، وزير فرنسي يتهم بنزيمة بأنه "إخواني"

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة

سعر الدينار الكويتي مساء اليوم الجمعة 16-2-2024

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري مساء اليوم الجمعة 16-2-2024

تعرف على سعر القصدير اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

يقوي العظام ويحمي من السرطان.. 8 فوائد صحية للشمر (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

منها الإخلاص في طاعة الله، ما هى صفات عباد الله المُخلَصين؟

برنامج الطريق إلى الله، الدكتور رمضان البيه يتحدث عن نورانية رسول الله (فيديو)

مفتي الجمهورية يحسم الجدل حول حكم التعامل مع الأشخاص الذين يطلق عليهم مستريَّحين

المزيد
الجريدة الرسمية