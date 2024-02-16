بسبب تغريدة عن غزة، وزير فرنسي يتهم بنزيمة بأنه "إخواني"

4 شهور مضت على الدعوى التي رفعها نجم كرة القدم الدولي كريم بنزيمة ضد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان بتهمة التشهير، وقد صدر الحكم.

وقررت محكمة العدل الفرنسية، وهي المحكمة الفرنسية الوحيدة المخولة بمحاكمة أعضاء الحكومة على الجرائم المرتكبة أثناء ممارسة واجباتهم، إسقاط شكوى لاعب الاتحاد السعودي ضد دارمانان، أمس الخميس.

لا أساس لوجود هجوم على شرف بنزيمة

وأرجع المدعي العام ريمي هيتز حكمه إلى أن المحكمة لم تجد أي أساس لوجود هجوم على شرف بنزيمة أو سمعته، حسب فرانس برس.

يشار إلى أن دارمانان، الوزير اليميني الطامح للوصول إلى رئاسة الجمهورية، كان قد انتقد بنزيمة بعدما نشر المهاجم الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب عام 2022 على موقع "إكس" في منتصف أكتوبر الماضي، رسالة داعمة لسكان غزة.. وكتب حينها "ضحايا القصف الظالم" الذي نفذته إسرائيل.

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Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n’épargnent ni femmes ni enfants. — Karim Benzema (@Benzema) October 15, 2023

وأضاف بنزيمة في تغريدته: "كل صلواتنا من أجل سكان غزة الذين يقعون مرة أخرى ضحايا لهذا القصف الظالم الذي لم يستثن النساء ولا الأطفال".

اتهام بنزيمة بأن له علاقة بالإخوان

من جانبه، زعم وزير الداخلية أن هذا الموقف يشي بعلاقات بنزيمة مع جماعة الإخوان.

وصرح دارمانان حينها لقناة "سي نيوز" مثيرا عاصفة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن "كريم بنزيمة لديه علاقة سيئة السمعة، مع الإخوان كما نعلم كلنا".

من جانبه، نجم الكرة لم يغض النظر عن تلك التصريحات، وكلف المحامي هوج فيجييه بالتقدم بشكوى ضد الوزير، لما اعتبره إساءة لسمعته كلاعب شهير وشرفه.