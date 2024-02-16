الجمعة 16 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

دراسة جديدة: قلة النوم تزيد المشاعر السلبية لدى الأطفال

النوم المنتظم يجعل
النوم المنتظم يجعل الأطفال أكثر سعادة، فيتو

كشفت دراسة أجرتها جامعة كولورادو الأمريكية، أن الالتزام الصارم بوقت النوم يجعل الأطفال أكثر ذكاءً وسعادة، وكشفت أن أطفال المدارس الابتدائية الذين لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم، لديهم أدمغة أصغر وأقل تطورًا.

وأثناء الدراسة التي نشرت في مجلة “الدماغ والسلوك” الطبية، تم استجواب 94 أسرة لديها أطفال تتراوح أعمارهم بين الخامسة والتاسعة حول حياتهم المنزلية، وأجرت مسحًا لأدمغة الأطفال. 

وقت النوم يؤثر على حجم الدماغ

وأظهرت الدراسة أن الأطفال الذين يتبعون إجراءات نوم غير منتظمة لا يحصلون على كمية كافية من النوم، لذا فإن أحجام أدمغتهم أصغر مقارنة مع الأطفال الذين ينامون في وقت منتظم كل ليلة. 
وأوضحت الدراسة أيضًا أن الخلايا المفقودة في الدماغ والتي يمكن أن تنتج عن عدم الحصول على كمية كافية من النوم، تؤثر سلبًا على تطور المزيد من الأعصاب في الفص الجبهي والصدغي والجداري من الدماغ، والتي تعتبر حيوية للغة والذاكرة والحواس.

Advertisements

اللوزة الدماغية المسؤولة عن معالجة المشاعر

ووفق مؤلفة الدراسة البروفيسورة إميلي ميرز، فإن عدم حصول الأطفال على نوم كافٍ يرتبط بانخفاض سمك بعض مناطق أدمغتهم وبصغر اللوزة الدماغية المسؤولة عن معالجة المشاعر، وهذا ما قد يزيد من المشاعر السلبية لديهم، في حين أن الأطفال الذين يذهبون إلى الفراش في وقت محدد يوميًا، تكون مشاعرهم صحية أكثر، ولا يعانون من نوبات الغضب. 
وأكدت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، عن أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 9 سنوات، يجب أن يحصلوا على 10 إلى 11 ساعة من النوم كل ليلة، وهذا يعني أن يخلدوا إلى الفراش عند الساعة 8 مساءً إذا كانوا بحاجة إلى الاستيقاظ في الساعة 7 صباحًا للذهاب إلى المدرسة، وفق ما نقلت صحيفة ذا صن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جامعة كولورادو الأمريكية المدارس الابتدائية مجلة “الدماغ والسلوك” الطبية الفص الجبهي

مواد متعلقة

النوم الطويل ضار بالصحة، والقليل أيضًا

اضطرابات النوم تؤدي إلى ضعف الذاكرة

الأكثر قراءة

وصول جثمان مريم مجدي ضحية الأمومة والقتل غدرا في سويسرا إلى مطار القاهرة

تحرك عاجل من محكمة العدل الدولية في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بسبب رفح

أماكن سقوط الأمطار المتوسطة غدا السبت

ساويرس ناعيا المعارض الروسي أليكسي نافالني: اللهم انتقم من قاتله

قرار جديد من النيابة ضد البلوجر سوزي الأردنية صاحبة تريند الشارع اللي وراه

دوري أبطال أفريقيا، القائم يحرم شباب بلوزداد من هز شباك الأهلي بعد 60 دقيقة

زفاف إلى القبر، عريس أسيوط أوصل عروسه للكوافير وتوفي قبل الفرح بساعتين

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الجمعة

Advertisements

منوعات

المزيد

رقصة لعريس في حفل زفافه تخطف الأنظار بالكويت (فيديو)

حقيقة العثور على أحفورة لسحلية عمرها 280 مليون عام

العثور على رفات والد الإسكندر المقدوني

بسبب تغريدة عن غزة، وزير فرنسي يتهم بنزيمة بأنه "إخواني"

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة

سعر الدينار الكويتي مساء اليوم الجمعة 16-2-2024

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري مساء اليوم الجمعة 16-2-2024

تعرف على سعر القصدير اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

يقوي العظام ويحمي من السرطان.. 8 فوائد صحية للشمر (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

منها الإخلاص في طاعة الله، ما هى صفات عباد الله المُخلَصين؟

برنامج الطريق إلى الله، الدكتور رمضان البيه يتحدث عن نورانية رسول الله (فيديو)

مفتي الجمهورية يحسم الجدل حول حكم التعامل مع الأشخاص الذين يطلق عليهم مستريَّحين

المزيد
الجريدة الرسمية