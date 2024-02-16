تعليمات هامة من التنظيم والإدارة للمتقدمين لوظائف الأوقاف والشهر العقاري

بعد إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 1000 وظيفة خطيب وإمام مسجد بوزارة الأوقاف و300 وظيفة بالشهر العقاري، وضع الجهاز عدة إرشادات للمتقدمين أثناء عملية التقديم.

وتضمنت الإرشادات التي وضعها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حتي لا يتم رفض الأوراق أثناء التقديم ما يلي:

وأكد الجهاز أنه يتعين عدم البدء فى إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة والحصول على إيصال الإيداع.

- يجب رفع أصول المستندات المطلوبة بصيغة jpg ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.

- في حال ما لم تكن المستندات أصلية ملونة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود اختلاف بين البيانات المسجلة بالطلب والبيانات الواردة بالمستندات المرفقة به سيتم رفض الطلب مثال (عدم إدخال الاسم صحيحًا وكاملًا كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي) سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة بالإعلان سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود تعديل بالبيانات في المستندات المرفقة سواء بالكشط أو الحذف أو الإضافة سيتم رفض الطلب.

- في حال تقديم إفادة بالمؤهل يجب أن تشتمل على البيانات الأساسية ولاسيما (التقدير العام والنسبة المئوية والتخصص) وإلا سيتم رفض الطلب.

- في حال الإعاقة يجب إرفاق شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة وإلا سيتم رفض الطلب.

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يلتزم المتقدم لإعلانات الوظائف بإيداع مبلغ 26 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9450781200 ح- (بنك مصر - بنك القاهرة- البنك الأهلي المصري) علمًا بانه يكون الإيصال وارد به اسم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وكذا رقم حساب الجهاز وسيتم رفض طلب المتقدم حال إيداع (مبلغ أقل من المذكور أو أن يكون إيصال الإيداع بتاريخ سابق على تاريخ الإعلان أو باسم شخص آخر غير المتقدم).

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ حاجة وزارة الأوقاف للتعاقد مع 1000 درجة وظيفية لشغل وظيفة أمام وخطيب مسجد بوزارة الأوقاف وذلك بموازنة وزارة الأوقاف والمديريات التابعة لها بكافة محافظة الجمهورية.

وأعلن عن حاجة مصلحة الشهر العقاري التابعة لوزارة العدل لتعيين موظفين بعدد 50 شخصًا في وظيفة مهندس ثالث بالتخصصات الآتية (مهندس كهربائي، مهندس مدني، مهندس مساحة، مهندس إلكترونيات).

وعدد 250 وظيفة باحث قانوني بالمستوي الوظيفي الثالث (ج) وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الجديد وسيكون التقديم عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية من يوم 1 مارس المقبل حتى 16 مارس المقبل.