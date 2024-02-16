رئيس النيجر يطالب فرنسا بسداد ديون 65 عاما من النهب الممنهج لموارد بلاده

طالب رئيس النيجر عبد الرحمن تياني فرنسا بأن تسدد نقدًا ديون 65 عامًا من النهب الممنهج لموارد بلاده.

وفي لقاء خاص له على شاشة التلفزيون الوطني، شدد رئيس النيجر على أهمية العملة التي تعتبر رمزًا للسيادة، مذكرًا بالفترة الطويلة التي نهبت خلالها الموارد الأفريقية.

وفيما يتعلق بإنشاء عملة موحدة لدول تحالف دول الساحل، قال تياني إنها "خطوة نحو الخروج من الاستعمار"، موضحًا "أنهم سيقررون ذلك في الوقت المناسب".

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ووفقًا له، "كان ينبغي على الدول أن تترك ما أصبح الآن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا منذ عام 1990، ولكن حتى اليوم لا تزال الأغلبية العددية للأعضاء أعضاء في المجموعة".

كما دعا إلى رفع الحجاب عن "التاريخ الحديث للدول الإفريقية وإخراج كافة الملفات ونفض الغبار عنها وتحليلها وتقييمها والبت فيها بما يصب في مصلحة شعوبنا"، مؤكدًا "أنه لم يعد هناك مجال للشك بأنّ الدول الإفريقية هي البقرة النقدية لفرنسا."

وأمس الخميس، قالت وزارة الخارجية في مالي، إنّ البلاد تعتزم المضي قدمًا مع كلٍ من بوركينا فاسو والنيجر، في إنشاء اتحادٍ يجمعها.

ويأتي الحديث عن الاتحاد بين الدول الثلاث فيما تعزّز حكوماتها علاقاتها من خلال تحالفٍ جديد، تعمل ضمنه على برنامجٍ سياسي مضادٍ للاستعمار وسياسات نهب أفريقيا.

وفي 28 يناير، قررت الدول الأفريقية الثلاث في بيان مشترك سحب عضوية بلدانها، بمفعول فوري، من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، التي تضم 15 عضوًا.

وجاء في البيان المشترك أنّ "إيكواس تحت تأثير قوى أجنبية، وهي تخون مبادئها التأسيسية، فيما باتت تشكل تهديدًا لدولها الأعضاء وشعوبها".

وطردت الدول الثلاث سابقًا سفراء فرنسا وقواتها العسكرية، وتقاربت سياسيًا وعسكريًا مع روسيا، كما شكّلت تحالفًا ثلاثيًا تحت شعار تكريس السيادة والوحدة الأفريقية

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