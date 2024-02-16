فاروق جويدة يكشف عن أعظم ما كتبه وسر بكائه الحار عند جبل طارق (فيديو)

فاروق جويدة، قال الشاعر الكبير فاروق جويدة: "مسرحية الوزير العاشق أفضل ما كتبت، والحقيقة ليها قصة لما اشتغلت في الأهرام الأستاذ محمد حسنين هيكل سفرني في رحلة غريبة أوي، روحت في مركب من الإسكندرية لغاية سيراليون لمدة 3 شهور، وأخدت الشاطئ كله في 3 شهور وكان عندي 23 سنة شفت إفريقيا كلها وفي لحظة كانت الساعة 5 قبل الغروب بشوية والمركب بتعبر جبل طارق ولقيت دموعي انهمرت وقعدت ابكي بطريقة غير عادية وقلت بقى احنا كنا هنا في يوم من الأيام وعملنا حضارة 650 سنة علمت الغرب وأوروبا وكان فيها ابن الهيثم وابن سينا وطارق بن زياد وموسى بن نصير".



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قصة كتابة الوزير العاشق

وتابع خلال لقائه ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي بقناة "أون": "خلال الرحلة الغريبة اللي أرسلني إليها الأستاذ هيكل، المسافة ما بين الشاطئين إسبانيا والمغرب أنا قلت لازم أكتب في يوم من الأيام حاجة عن الرحلة دي، وكتبت مسرحية الوزير العاشق وكان عمري في التلاتينيات وقلت لو نجحت هيقولوا الواد ده مبشر ولو فشلت هيقولوا ده لسه صغير وأعطوه فرصة".

قصة حب ولادة مع بن زيدون

وأكمل:"كنت حابب قصة ولادة مع ابن زيدون في مسرحية الوزير العاشق، قصة ناعمة أوي وفيها شعر جميل، وهي كمان عندها بيتين من الشعر بتقول فيهم أخاف عليك من نفسي ومني ومن عينيك من هذا الزمان ولو أني خبأتك في عيوني إلى يوم القيامة ما كفاني، وهو رد عليها، أما منى نفسي فأنت جميعها يا ليتني أصبحت بعض مناك".



محاور مسرحية الوزير العاشق

ولفت: "لما كتبت مسرحية الوزير العاشق كان في عقلي 3 محاور الشعر والسلطة والثقوب، ولادة بتقول لي أنا جربت الحكم أبويا اللي هو كان الخليفة عملوا فيه حاجات، وقالت له اخرس كلمة تجني الحكمة ال تغرس سيفا في رقبة لا تحفر قبرًا للأموات احفر كي تغرس أشجارًا فوق الطرقات، وإبن زيدون يقولها الكلمة عار في وطني بيعت من زمن في الأسواق إن باعوا السيف فلا أحزن يحمله اللص مع الأمراء مع الحكماء لكن الكلمة سر الله سر الخالق كيف يباع، فتقول له ولادة، المنصب كالخمرة يسري ويدور يدور ويحملنا بين الأوهام نكبر كالظل نتضخم فوق الأرض وبين الناس نتعلم طعم الكذب نفاق الكلمة زيف الأحلام وبهرجة الأحلام فالعدل بخور نحرقه عند الحكام والحاكم فوق القانون يقتل نحميه والحاكم نور ونقاء وشعاع أماني وسلام يسكرنا المنصب لا ندري معني لوفاء لنقاء لطهارة قلب لحلال فينا لحرام المنصب كي يصنع بطلا بين الأقزام ويضيع المنصب في يوم وتدوس عليه الأقدام".