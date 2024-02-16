في الدقيقة 90+8، دي ماريا ينقذ بنفيكا أمام تولوز بهدف قاتل بذهاب ملحق الدوري الأوروبي

حقق بنفيكا البرتغالي، فوزًا صعبًا بنتيجة 2-1 على ضيفه تولوز الفرنسي، في ذهاب الدور المؤهل لثمن نهائي الدوري الأوروبي.

وأحرز آنخيل دي ماريا، الهدف الأول لصالح بنفيكا في الدقيقة 68 من ركلة جزاء، غير أن ميكيل ديسلير أدرك التعادل لتولوز في الدقيقة 75.

وفي الدقيقة (90+8)، أضاف دي ماريا الهدف الثاني للفريق البرتغالي من ركلة جزاء.

وعلى صعيد آخر ضع كارباكا آجدام الأذربيجاني، أكثر من قدم في الدور المقبل، بفضل فوزه الكبير 4-2 على مضيفه سبورتينج براجا البرتغالي.

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بادر ماركو يانكوفيتش بالتسجيل لمصلحة كارباكا في الدقيقة 21 من ركلة جزاء، فيما تعادل سيمون بانزا لبراجا في الدقيقة 44.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث أضاف عبد الله زبير وجونينيو الهدفين الثاني والثالث لكارباكا في الدقيقتين 54 و65 على الترتيب.

وعاد زبير للتسجيل مجددا للفريق الأذربيجاني في الدقيقة 69، فيما تكفل جواو موتينيو بإحراز الهدف الثاني لبراجا في الدقيقة (90+1) من ركلة جزاء.

وتعادل لانس الفرنسي مع ضيفه فرايبورج الألماني، دون أهداف، بعدما عجز لاعبو الفريقين عن هز الشباك واغتنام الفرص.

مباريات ملحق الدوري الأوروبي

بنفيكا البرتغالي ضد تولوز الفرنسي

فينورد الهولندي ضد روما الإيطالي

براجا البرتغالي ضد كاراباج الأذربيجاني

جالطة سراي التركي ضد سبارتا براج التشيكي

لانس الفرنسي ضد فرايبورج الألماني

ميلان الإيطالي ضد رين الفرنسي

شاختار الأوكراني ضد مارسيليا الفرنسي

يونج بويز السويسري ضد سبورتينج لشبونة البرتغالي

تفاصيل قرعة الدور المؤهل لثمن نهائي الدوري الأوروبي

وتضم قرعة هذا الدور لمسابقة الدوري الأوروبي 16 فريقا، مقسمة بين الفرق الثمانية التي احتلت المركز الثاني في مجموعاتها ببطولة الدوري الأوروبي، والفرق الثمانية التي احتلت المركز الثالث بمجموعاتهم في دوري أبطال أوروبا.

وتأهلت فرق فرايبورج الألماني ومارسيليا الفرنسي وكاراباج الأذربيجاني ورين الفرنسي وروما الإيطالي وسبارتا براج التشيكي وسبورتينج لشبونة البرتغالي وتولوز الفرنسي، إلى هذا الدور بصفتها صاحبة المركز الثاني في مجموعاتها بالدوري الأوروبي.

وتنتظر تلك الأندية، القرعة التي ستوقعها مع الأندية الثمانية التي انتقلت للعب في اليوروبا ليج، بعد احتلالها المركز الثالث في مجموعاتها بأبطال أوروبا، وهي بنفيكا وبراجا البرتغاليين وفينورد الهولندي وجالطة سراي التركي ولانس الفرنسي وميلان الإيطالي وشاختار الأوكراني ويونج بويز السويسري.

ووفقا لقواعد القرعة، فإن الفرق التابعة لاتحاد محلي واحد لن تواجه بعضها البعض في هذا الدور، ليتأكد ابتعاد لشبونة عن مواجهة بنفيكا وبراجا، وابتعاد رين وتولوز عن مواجهة لانس، وابتعاد روما عن مواجهة ميلان.

الأندية المتأهلة لدور الـ 16 في الدوري الأوروبي

المجموعة الأولى: وست هام يونايتد الإنجليزي.

المجموعة الثانية: برايتون الإنجليزي.

المجموعة الثالثة: رينجرز الاسكتلندي.

المجموعة الرابعة: أتالانتا الإيطالي.

المجموعة الخامسة: ليفربول الإنجليزي.

المجموعة السادسة: فياريال الإسباني.

المجموعة السابعة: سلافيا براج التشيكي.

المجموعة الثامنة: باير ليفركوزن الألماني.

موعد قرعة دور الـ 16 للدوري الأوروبي

وتقام قرعة دور الـ 16 لبطولة الدوري الأوروبي يوم 23 فبراير الجاري.