الجمعة 16 فبراير 2024
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حوادث

استعجال التقرير الطبي في واقعة الاعتداء الجنسي لحارس عقار على طفل بالدقهلية

متهم، فيتو
متهم، فيتو

أمرت النيابة العامة بالدقهلية، باستعجال التقرير الطبي المبدئي بواقعة  حارس عقار “خفير خاص” متهم باستدراجه طفلا والاعتداء عليه جنسيا بقرية محلة إنجاق مركز سربين بمحافظة الدقهلية وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

واستعجلت النيابة تحريات المباحث العامة، وأمرت النيابة باستعجال التقرير الطبي للمجني عليه.

وكانت ربة منزل مقيمة قرية محلة إنجاق مركز شربين بمحافظة الدقهلية قد اتهمت حارس عقار باستدراج نجلها الطفل والتعدي عليه جنسيا حال زيارة نجلها لوالدها واستدراجه إلى أحد المنازل المجاورة لمنزله والتعدي عليه.

 

بلاغ يتهم حارس عقار باستدراج طفل والتعدي عليه جنسيا في الدقهلية

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد منير العدل، مأمور مركز شرطة شربين، من ماجدة.ا.ا.ا" 23 عامًا، ربة منزل ومقيمة قرية محلة إنجاق دائرة المركز وبرفقتها نجلها "زياد" 9 سنوات، طالب بالصف الثالث الابتدائي ومقيم طرفها بذات القرية تتهم "محمد.م.ع" 17 عامًا، خفير خاص على أحد العقارات تحت الإنشاء ومقيم بندر شربين بقيامه باستدراج نجلها الطفل أثناء تواجده ببندر شربين لزيارة والدها إلى أحد المنازل المجاورة لمنزله والتعدي عليه جنسيًّا.

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وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بقيادة المقدم صلاح عودة، رئيس المباحث، من ضبط المتهم بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في الواقعة.

 

استدراج طفل والاعتداء عليه 

ألقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية القبض علي شاب استدرج طفلا جاره  بقرية  بهوت الي إحدى الأراضي الزراعية وتعدى عليه جنسيا،  وبمواجهته  أقر واعترف بارتكابه الواقعة.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد محمد الدسوقي، مأمور مركز شرطة نبروه، من الشيماء.ب.ع،25 عامًا، ربة منزل، ومقيمة قرية بهوت دائرة المركز، وبرفقتها نجلها عبدالرحمن، 9 سنوات، طالب بالصف الثالث الابتدائي، ومقيم طرفها بذات القرية بتضررها من عماد.م.ع، 24 عامًا، مقيم بذات العنوان بالقرية لقيامه باستدراج نجلها لأحد الأراضي الزراعية بزمام القرية محل إقامتهم والتعدي عليه جنسيا.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه بقيادة الرائد إسلام عنان، رئيس المباحث، من ضبط المتهم بمواجهته أقر واعترف بارتكابه الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الواقعة.

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