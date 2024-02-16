الجمعة 16 فبراير 2024
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رياضة

عبد الحليم: حسام حسن ينقل حماسه للاعبين وأتوقع نجاحه مع المنتخب

منتخب مصر، فيتو
منتخب مصر، فيتو

أكد أحمد عبد الحليم، نجم الزمالك السابق، أن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، سينقل حماسه للاعبين، متوقعًا نجاحه مع الفراعنة خلال الفترة المقبلة.

وقال عبد الحليم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر المذاع على قناة الزمالك: "منتخب مصر يمتلك لاعبين كبار كان ينقصهم الحماس والروح وهو الدور الذى سيقوم به حسام حسن".

وأضاف: "أحيي حسام حسن على تمسكه بجهازه المعاون الذى عمل معه خلال فترة تدريبه في الأندية المختلفة على مدار السنوات الماضية".

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حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر

وأعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام تعيين حسام حسن مديرًا فنيًّا لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، خلفا للبرتغالي روي فيتوريا، الذي فشل في تحقيق نتائج مرضية للجماهير المصرية في بطولة أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

 

التشكيل الكامل للجهاز الفني لمنتخب مصر

استقر الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب على التشكيل النهائي لأعضاء المنتخب وجاء كالتالي:
طارق سليمان: مدربًا عامًّا 
محمد عبد الواحد: مدربًا 
سعفان الصغير: مدرب حراس
مانويل باريونوفو:   مدرب أحمال "برازيلي " 
وليد بدر: مديرًا إداريًّا 
كما تقرر استمرار الجهاز الطبي والإداري

 

مواجهة محتملة أمام ثالث العالم

أول الاختبارات التي يخوضها منتخب مصر تحت قيادة مديره الفني الجديد حسام حسن، هو المشاركة في الدورة الودية الدولية في الإمارات بمشاركة منتخبات كرواتيا ثالث بطولة كأس العالم الأخيرة، إلى جانب منتخبي تونس ونيوزيلندا.

 

أول اختبار رسمي لحسام حسن

أما أول الاختبارات الرسمية للعميد حسام حسن، فسيكون في الأجندة الدولية للفيفا في شهر يونيو، حيث يخوض منتخب مصر مواجهتين حاسمتين في مشوار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 أمام بوركينافاسو وغينيا بيساو.

 

وقال حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، إن ضمانة استمراره في منتخب مصر مرتبطة فقط بتحقيق النجاح.

وتابع حسام حسن خلال مؤتمر صحفي بأحد فنادق القاهرة لتقديم الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن: "أنا جاي أخدم منتخب مصر، ومسألة استمراري أو رحيلي هي بيد المولى عز وجل".

 

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حسام حسن منتخب مصر اتحاد الكرة روي فيتوريا قناة الزمالك احمد عبد الحليم

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