التموين: صرف 60 % من السلع التموينية لأصحاب البطاقات خلال فبراير

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات خلال شهر فبراير، لنحو 63 مليون مواطن توفر لهم الدولة مستفيدين من الدعم السلعي والخبز.

صرف 60 % من السلع التموينية لأصحاب البطاقات

وأكدت وزارة التموين صرف نحو 60 % من السلع التموينية لأصحاب البطاقات حتى الآن، مع استمرار صرف الخبز المدعم وفارق نقاط الخبز من السلع الحرة.

صرف السكر على بطاقات التموين

وتواصل الوزارة صرف السكر الحر على البطاقات التموينية بواقع (2) كيلو للبطاقة الأربعة أفراد فأكثر و(1) كيلو للبطاقة ٣ أفراد فأقل وبسعر 27 جنيهًا للكيلو.

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ويستطيع صاحب البطاقة التموينية صرف أي سلع أخرى به من داخل قائمة السلع التموينية التي تشمل 30 صنفًا.

وأكدت وزارة التموين ثبات أسعار السلع التموينية لشهر فبراير ما عدا سلعة المكرونة التي ارتفع سعرها جنيه فقط، وجاءت أسعار السلع التموينية كالآتي:

أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2024

سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

3- مكرونة 800 جم بسعر 14 جنيهًا.

5- مكرونة 400 جم بسعر 7 جنيهات.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 11 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 14 جنيهات.

15- جبنة تتراباك 125 جم بسعر 7 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيهًا.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

19- صابون تواليت 125 جم بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.50 جنيهًا.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

25- بسكويت يويوز سادة بسعر جنيه ونص.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3.75 جنيه.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 2.50 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات بسعر 6 جنيهات.

انطلاق معارض أهلا رمضان

وانطلقت – أمس الخميس - معارض أهلًا رمضان في المحافظات بحد أدنى 3 معارض رئيسية بكل محافظة، بالإضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة، ومنافذ جمعيتي لمن يريد من أصحابها.

مشاركة 30 شركة تابعة لوزارة التموين في معارض أهلا رمضان

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية وجود تنسيق تام بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية والمحافظين لإنشاء المعارض وتوفير السلع.

وتشارك الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة بمعارض أهلا رمضان من خلال 30 شركة تابعة لها، بالإضافة إلى 146 شادرًا أيضًا.

التموين: طرح 55 ألف طن سكر، و17 ألف طن زيت بمعارض أهلا رمضان

وأكدت وزارة التموين طرح 55 ألف طن سكر بالمعارض، و17 ألف طن زيت طعام، و30 ألف طن أرز، وأكثر من 10 آلاف طن مكرونة، بالإضافة إلى طرح 65 ألف طن سكر تمويني و43 ألف طن زيت تمويني، و25 ألف طن مكرونة بالمنظومة التموينية لمنافذ الصرف، بالإضافة إلى طرح 8200 طن لحوم طازجة، و2000 طن لحوم مجمدة، و2500 طن دواجن مجمدة.