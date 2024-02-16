الجمعة 16 فبراير 2024
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محافظات

في أول أيام عملها، قافلة طبية توقع الكشف الطبي على 624 حالة بالوادي الجديد (صور)

قافلة طبية مجانية،
قافلة طبية مجانية، فيتو

 أجرت القافلة الطبية المجانية، التي تنظمها محافظة الوادي الجديد، بالتنسيق والتعاون مع أحدي الجمعيات الأهلية الكشف الطبي على 624 حالة بالتخصصات الطبية المختلفة، والتي تزور مركز ومدينة الخارجة خلال الفترة من اليوم الخميس 15 فبراير والتي تستمر في تقديم خدماتها حتى يوم الأحد 18 الجاري 2024. 

  ويستمر عمل القافلة يومي الجمعة والسبت بمستشفى الخارجة التخصصي، ويوم الأحد بمركز الدكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة في تخصصات (مخ وأعصاب - جلدية - أطفال - باطنة). 

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 وتقدم القافلة توقيع الكشف الطبي على الحالات المرضية بتخصصات (جراحة عامة - جراحة أوعية دموية - مخ وأعصاب - الباطنة - الأطفال - العظام - الرمد - أنف وأذن وحنجرة - الجلدية) وصرف العلاج بالمجان للمواطنين.  بدأت القافلة أعمالها اليوم الخميس بواحة الخارجة، وتقدم خدماتها الطبية للمواطنين، بمستشفى الخارجة التخصصي ومركز الدكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوقع الكشف الطبي على أهالي المركز والقري التابعة، فيما تستمر في تقديم خدماتها حتى يوم الأحد 18 فبراير الجاري. 

 ومن جانبه أكد دكتور لواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن القافلة تهدف إلى توفير الرعاية الطبية للمرضى غير القادرين بجميع أنحاء المحافظة، إيمانا منَّا بوجوب علاج المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف علاجهم علاج شامل ومتكامل حتى يحيوا حياة صحية كريمة. 

 وأوضح الزملوط، أن محافظة الوادي الجديد تنسق مع الجامعات الخاصة والحكومية والمؤسسات الخيرية الكبرى، للدفع بقوافل طبية بشكل مستمر، لسد العجز في التخصصات الغير متوفرة وتدعيم المنظومة الطبية. 

 وأكد محافظ الوادي الجديد، أن القافلة تأتي فى اطار خطة المحافظة لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين وسد العجز في بعض التخصصات الطبية، مشيراََ إلى استعداد المحافظة التام لاستقبال جميع القوافل الطبية وتذليل العقبات وتوفير الإقامة والإعاشة والانتقالات لأفرادها نظرا للخدمات الطبية الجليلة المقدمة لأبناء المحافظة.

 

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