بعد رفض تبليط الهرم، زاهي حواس: مش هندبح مصطفى وزيري وهذه مشكلته الوحيدة (فيديو)

تبليط هرم منكاورع، كشف الدكتور زاهي حواس عالم الآثار والمصريات، مصير المشروع الأثرى المقترح المسمى بـ"تبليط الهرم منكاورع".

مشكلة مصطفى وزيري

وقال "حواس" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر بقناة "أون": "منقدرش أبدا ندبح مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، لإنه رجل اشتغل في الأقصر معايا وعمل شغل على مستوى عالٍ وحصل على درجة الدكتوراه ولكنه تسرع في الإعلان عن المشروع".

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تقرير مصطفى وزيري

وأضاف: "قبل اجتماع اللجنة العلمية المشكلة من وزير السياحة والاَثار، قابلنا مصطفى وزيري أمام الهرم وعاينا المنطقة، والدكتور مصطفى قال إننا كان عندنا فكرة إن احنا نرجع الحجارة تاني بس صعب ترجيع الحجارة وأعطنا تقرير مكتوب باللغتين العربية والإنجليزية عن الحفاير اللي هتم حول الهرم، ولما قرينا التقرير ودرسنا الموضوع والمشكلة كلها الإثارة اللي حصلت في العالم كله كلمة التبليط اللي اتقالت من بعض الناس، والناس لما شافت الحجارة قدام الهرم اعتقدت أن الهرم اتبلط ولكن الحجارة دي جرانيتية موجودة من أيام الملك منكاورع".

قرار رفض تبليط هرم منكاورع

وأكد: اللجنة اجتمعت وكان قرارها الأول رفض وضع أي حجارة ملقاة في الأرض على جسم الهرم لأن الحجارة جاءت من أسوان وغير مهذبة والمصري القديم لم يستطع وضعها فوق الهرم.

وأكمل: "لا يمكن لأي بني آدم في الدنيا ولا أي حد يقدر يشوف الأماكن اللي الحجر يرجع فيها، وقلنا إن القوانين الدولية لليونسكو اتقال فيها إنه لا يمكن نغير في الشكل العام للأثر حتى لو الحجارة دي جزء من الهرم".

هرم منكاورع

مشروع تبليط هرم منكاورع، دشنت جريدة وموقع فيتو حملة ضد مشروع وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار بشأن المشروع الذي تم الإعلان عنه بشأن تبليط الهرم الأصغر منكاورع بالجرانيت.

وعلى الفور استجاب أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، وأصدر قرارا وزاريًا بتشكيل لجنة علمية عليا برئاسة الدكتور زاهي حواس عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق وعضوية كل من الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار الأسبق والمشرف على قسم علوم الآثار والحفائر بكلية الآثار جامعة عين شمس، والدكتور هاني هلال وزير التعليم الأسبق وأستاذ الهندسة بجامعة القاهرة، والدكتور مصطفى الغمراوي رئيس قسم الهندسة الإنشائية الأسبق بجامعة القاهرة، والدكتور مارك لينر عالم الآثار ورئيس جمعية أبحاث مصر القديمة، والدكتور مروسلاف بارتا عالم الآثار ومدير المعهد التشيكي للمصريات، والدكتور ديترش راو مدير معهد الألماني للآثار بالقاهرة لإجراء أعمال ترميم معماري لهرم منكاورع بمنطقة الأهرامات، علي أن تقدم اللجنة تقرير علمي عن نتائج أعمالها، واتخاذ قرار بشأن المضي قدمًا في المشروع من عدمه، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات والخطوات الواجب إتباعها للتنسيق المطلوب مع اليونسكو.

كما ستقدم اللجنة هذا التقرير للعرض على وزير السياحة والآثار لاعتماده قبل البدء في أي أعمال تخص المشروع بهرم منكاورع والمنطقة المحيطة به على أرض الواقع.