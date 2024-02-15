الكنيسة الأرثوذكسية بالمنيا تحتفل بالذكرى التاسعة لعودة رفات 21 قبطيا ذبحهم داعش في ليبيا

احتفلت مطرانية سمالوط للاقباط الأرثوذكس في المنيا، وبالتحديد في كاتدرائية شهداء مصر في ليبيا، في عيد إحياء ذكرى الـ 21 شهيدا، وزيارة مزار يضم متعلقاتهم الشخصية ورفاتهم.

وقامت مطرانية سمالوط للأقباط الأرثوذكس بالمنيا، الخميس، قداسا للذكرى السنوية التاسعة لـ 20 قبطيًا، استشهدوا على يد أعضاء تنظيم "داعش" الإرهابي في دولة ليبيا، وترأس القداس الإلهي، الأنبا بفنتيوس، مطران سمالوط، ولفيف من رعاة الكنائس.

Advertisements

وكانت كاتدرائية شهداء الإيمان والوطن، بقرية العور بسمالوط، نظمت أمسيات روحية وصلوات وعظات مسائية وقداسات الصباحية، بدأت منذ الأول من فبراير الجاري، واستمرت تلك الاحتفالات الروحية 15 يوما، وذلك من خلال نهضة روحية ــ والنهضة بمعناها الكنسي هي فترة تقام فيها أمسيات وعظات وصلوات وقداسات يومية لعدة أيام ـ بمشاركة عدد من الأساقفة والأباء من أنحاء مصر، اختتمت اليوم بالقداس الختامي، في عيد لشهداء الكنيسة في العصر الحديث.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارًا بإنشاء كنيسة بقرية العور تحمل اسم شهداء الوطن والإيمان بليبيا، الذين قتلوا على يد تنظيم "داعش" الإرهابي في بدايات عام 2015، وذلك تكريما وتخليدا لهم.



وبدأ جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة العمل بالكنيسة في أبريل 2015، أي بعد الواقعة الأليمة بشهرين فقط بأمر الرئيس عبدالفتاح السيسي على مساحة 1200 متر.