الجمعة 16 فبراير 2024
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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الجمعة، آخر تحديث بعد هدوء أمس

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم الجمعة، فيتو

 ننشر أسعار الذهب مساء اليوم الجمعة داخل الأسواق المحلية ووفقًا لآخر تحديث لها، بعد أن شهدت الأسعار امس الخميس حالة من الاستقرار.

 

سعر جرام الذهب عيار 24 

سجل سعر الذهب عيار 24 على نحو 4154 جنيهًا.

 

سعر جرام الذهب عيار 21 

ووصل جرام الذهب عيار 21 محليًّا إلى 3635 جنيهًا.

 

سعر جرام الذهب عيار 18 

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق 3155 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب 

سجل الجنيه الذهب نحو 29080 جنيهًا. 

 

احتياطات البنوك المركزية 

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وكشفت بيانات مجلس الذهب أن البنك المركزي الهندي اشترى 9 أطنان من الذهب وهى أول عملية شراء للهند منذ أكتوبر 2023 بينما اشترى المركزي التركي 12 طنًّا من الذهب فى يناير ليبلغ إجمالي احتياطات الذهب فى تركيا إلى 552 طُنًّا، أقل بنسبة 6% من أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 587 طنًا والذى سجلته تركيا فى فبراير 2023.

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وفقا لبيانات مجلس الذهب العالمي الرسمية، اشترت البنوك المركزية 1037 طنًّا من الذهب العام 2023، متجاوزة الرقم القياسي لعام 2022 بمقدار 45 طنًّا فقط، وعلى مدى العامين الماضيين كان طلب البنوك المركزية ضعف متوسط الاتجاه خلال السنوات العشر الماضية.

وتوقع مجلس الذهب العالمي، أنه من غير المرجح أن يحافظ الطلب من قبل البنوك المركزية العالمية على الاتجاه الحالي، حيث يتوقع أن تتراجع مشتريات البنوك المركزية نحو المتوسط طويل الأجل فى عام 2024.

 

الأسعار العالمية للذهب في البورصة 

ارتفعت أسعار الذهب منتصف الأسبوع الثلاثاء مع تنامي الحذر قبيل صدور تقرير التضخم الأمريكي الثلاثاء الماضي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2026.19 دولار للأوقية (الأونصة) الساعة 0952 بتوقيت جرينتش بعد أن نزل أمس الاثنين لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 2011.72 دولار للأوقية خلال تعاملات الثلاثاء.

 

أسعار الذهب العالمية الأربعاء الماضي 

ظل الذهب قريبًا من أدنى سعر في شهرين يوم الأربعاء الماضي وتم تداوله دون المستوى الرئيسي البالغ 2000 دولار للأوقية (الأونصة)، إذ دفع تقرير أقوى من المتوقع عن التضخم في الولايات المتحدة المتعاملين إلى تقليص رهاناتهم على تخفيضات أكبر لأسعار الفائدة الأمريكية.

وبحلول الساعة 04:29 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1992.21 دولار للأوقية بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 13 ديسمبر يوم الثلاثاء.

 

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