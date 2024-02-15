الإعلام الإسرائيلي يعترف بوجود خلاف كبير وشكوك بين وزراء مجلس الحرب

العدوان الإسرائيلي على غزة، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية في تقرير لها اليوم الخميس، أن التوتر داخل مجلس الحرب وصل ذروته ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والوزير في مجلس الحرب بيني جانتس نادرا ما يتحدثان معا.

خلافات كبيرة تعصف بمجلس الحرب الإسرائيلي

وأكدت الهيئة الإسرائيلية في تقريرها، أن نتنياهو لديه شكوك تتعلق بتواصل جانتس مع المسؤولين الأمريكيين، مشيرة إلى أن الوزير بمجلس الحرب غادي آيزنكوت انتقد قرارات نتنياهو بشأن الوفد المفاوض في صفقة الأسرى.

ونوه التقرير إلى أن آيزنكوت يرفض اتخاذ نتنياهو القرارات بمفرده ويعد ذلك إخلالا باتفاق مجلس الحرب.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن مجلسي الحرب والحكومة يعقدان اجتماعين منفصلين الليلة لبحث صفقة تبادل الأسرى مع حماس.

Advertisements

اجتماع مجلس الحرب لبحث صفقة الأسرى

ويأتي ذلك في ظل التهديدات التي أطلقتها هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين بتصعيد الحراك ضد نتنياهو وحكومته في حال عدم التوصل لصفقة مع حماس لتبادل الأسرى.

وطلبت هيئة عائلات الأسرى بعقد لقاء مع أعضاء مجلس الحرب الإسرائيلي، وذلك بعد قرابة أسبوع من إهمالهم. وكشفت تقارير إسرائيلية عن زيارة سرية أجراها رئيس المخابرات الأمريكية إلى تل أبيب ولقاءه مع نتنياهو ورئيس الموساد.

ومن جانبها أفادت هيئة البث الإسرائيلية العامة، في تقرير لها، بأن وكالة الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد"، بالتعاون مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" والجيش الإسرائيلي، وضعوا إطارا جديدا لاتفاق هدنة يهدف لإطلاق سراح الأسرى، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفضه.

نتنياهو يرفض خطة لتحرير الأسرى

وعلى الرغم من ذلك لم يتم الكشف عن تفاصيل الإطار، بينما أكدت الهيئة الإسرائيلية أن الاقتراح تم وضعه من قبل رئيس الموساد ديفيد بارنيا، ورئيس جهاز الأمن الشاباك رونين بار واللواء نيتسان ألون، الذي يقود الجهود الاستخباراتية للعثور على الرهائن.

وقد تمت مناقشة الاقتراح مع نتنياهو عدة مرات، وفقا للتقرير، وتم طرحه مؤخرا خلال اجتماع تحضيري لمحادثات القاهرة مع رئيس وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ