الجمعة 16 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

شقيق مريم مجدي يكشف لفيتو تفاصيل قتلها في سويسرا وموعد وصول الجثمان

مريم ضحية الامومة
مريم ضحية الامومة والفتل غدرا علي يد زوجها في سويسرا، فيتو

حالة من الحزن سادت محافظة الدقهلية، بعد العثور على جثمان مريم مجدي ابنة مركز شربين، مقتولة في إحدى البحيرات بدولة سويسرا، وذلك بعد تغيبها لمدة عشرة أيام، حيث كانت في مهمة لاستعادة ابنتيها اللتين تم اختطافهما من قبل زوجها السابق، ويحمل الجنسية السويسرية

فيتو التقت محمد مجدي، (شقيق مريم)، للوقوف على ملابسات الحادث ومعرفة موعد وصول الجثمان، حيث قال إنه من المقرر وصول الجثمان يوم  السبت القادم، وتشيع الجنازة بعد صلاة الظهر من مسجد الرحمة بشربين. 

Advertisements

 وطالب محمد مجدي بحق أخته ضحية الغدر، مضيفا في حديثه لفيتو: "عايزين حق أختي، أختي اتقتلت غدر، سافرت تجيب بناتها اللي اتخطفوا اتغدر بها".

محمد شقيق مريم 

وأكد محمد أنه صدم بعد تلقي خبر العثور على جثمان شقيقته مقتولة بعد اختفائها 10 أيام، مشيرا إلى أنها سافرت بعد قيام زوجها بخطف أطفالها والهروب بهم إلى سويسرا دون علمها.

وتابع: مريم كانت قد حصلت على حكم بحضانة بناتها من الحكومة السويسرية، بعد اتهامها  لزوجها بالإهمال، وصديقتها ساعدتها في إقامة دعوى أمام القضاء السويسري، تفيد بمنع الأب لها من رؤية أطفالها، وحصلت على إقامة شهر بسويسرا، بحكم من الجهات المختصة وأمام الحكومة السويسرية، وتمت المواجهة بينها وبين زوجها، وأمرت الحكومة بتجديد الإقامة 6 أشهر، قبل أن تحصل على حكم آخر بتجديد الإقامة لمدة سنة بعد مراقبة الجهات المختصة لشقيقتي والتأكد أنها أمينة على أطفالها.

 

وكشف شقيق مريم، أنها حصلت على حكم نهائي بحضانة الأطفال والحصول على كل حقوقها القانونية من طليقها. 

 وأكد أن كاميرات المراقبة كشفت عن أن آخر ظهور لشقيقته كان أثناء خروجها من فندق إقامتها بصحبة الأطفال، ومعهم طليقها بحجة الخروج في نزهة مع الأطفال، وعادوا بعدها لمنزله، وظهرت في الفيديوهات برفقة بناتها واختفت بعدها، وأغلقت خطوط هواتفها المصرية والسويسرية، لنصدم بعد 10 أيام بالعثورعليها مقتولة في إحدى البحيرات بسويسرا، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وقال محمد: شقيقتي تزوجت عام 2015 من “ وليد ا م” 34 سنة وأصول عائلته ترجع لمركز شربين أيضا، وأقاما معنا بمنزل والدي ،وكان قد أعلن إسلامه وظهرت عليه تصرفات غريبة ومتشددة، ولكن تقبلناها لحداثة عهده بالإسلام، وبدأ التعلم وأكمل تعليمه وتخرج وأقمنا له حفل تخرج بمنزلنا، قبل أن يتمكن من شراء منزل، ولكن لم تنقطع علاقتنا وكنت أقرب شخص له، ولكن تغير أسلوبه وكان معتاد السفر والترحال داخل مصر من إسماعيلية لبورسعيد للقاهرة وكان يرفض الحديث عن أسباب سفره. 

 وأضاف أن شقيقته أنجبت طفلتين من طليقها ،وأنه بعد الإنجاب تغيرت تصرفاته تماما وكان متقلب المزاج ودخل في نوبات بكاء مفاجئة ولا يبوح عن أسبابها، وشاهدت معه علم داعش الأسود، ووالدتي قالت له بلاش العلم دا وأخذته خوفا عليه وعلى شقيقتي، وفوجئنا باعتراضه على أسلوب حياتنا وتوجيهه لنا بقراءة كتب تحمل أفكارا متشددة، وبدأت الخلافات تتزايد حتى سافروا سويا أكثر من مرة وأمرها بلبس النقاب وعدم الخروج من المنزل لتشدده.


وأشار محمد إلى أنه بعد طلاق شقيقته من زوجها حصل على حكم برؤية الأطفال وأثناء الرؤية أخد البنات واختفى وكان محضر أوراقه وهرب بيهم على سويسرا بدون علمها.

 

 

وزيرة الهجرة تتابع إجراءات تسليم جثمان مريم المتوفاة في سويسرا لأسرتها

رحلة الموت من الدقهلية إلى سويسرا.. تفاصيل جريمة الغدر بـ مريم عقب محاولة استعادة بناتها.. والسلطات تعثر على جثتها بعد 10 أيام

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الجهات المختصة الجنسية السويسرية الحكومة السويسرية العثور على جثمان سعار اللحوم محافظة الدقهلية مسجد الرحمة محافظة الدقهلية

مواد متعلقة

استمرار عقد لجنة فحص التظلمات في عدم الحصول علي بطاقة إثبات الإعاقة بتضامن الدقهلية

وكيل تضامن الدقهلية يتفقد أعمال مشروع إحلال وتجديد مركز الإغاثة بنقيطة

بسبب المزاح، تفاصيل طعن عامل على يد طالب ثانوي في الدقهلية

ننشر قرار النيابة تجاه قاتل عمه ثأرًا لأخيه في الدقهلية

الأكثر قراءة

طلع ممثل، قصة المشعوذة الإسرائيلية التي رددت تعويذات لإصابة السنوار بالشلل

السكة الحديد تقرر تعديل بعض مواعيد القطارات، اعرف المواعيد الجديدة

أمه بتطبطب عليه بعد وفاتها بسنة، قصة غريبة لفاروق جويدة بسبب مقال التوريث (فيديو)

زيلينسكي في مهمة إنقاذ اليوم إلى برلين وباريس

مسلسل جولة أخيرة الحلقة 8، وفاة رشدي الشامي وفريدة تعلم بأمر زهايمر "شجيع"

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة: انخفاض جديد بدرجات الحرارة وموجة أمطار رعدية ورياح

شؤون البيئة بالبحيرة ينفذ ندوات بيئية توعوية بالمدارس (صور)

تعرف على أبرز الإعفاءات للمسنين وفقا للقانون

Advertisements

منوعات

المزيد

طلع ممثل، قصة المشعوذة الإسرائيلية التي رددت تعويذات لإصابة السنوار بالشلل

سيمونا هاليب تقاضي شركة مكملات غذائية شهيرة قضت على مستقبلها

سورا، أداة جديدة من "أوبن إيه آي" لتحويل النصوص إلى فيديوهات

استنفار أمنى فى المغرب لفك طلاسم جريمة اختطاف وقتل زوج فنانة شهيرة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم الجمعة، آخر تحديث بعد هدوء أمس

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الخميس

الدينار الكويتي يرتفع في البنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الخميس 15-2-2024

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

تعالج التساقط والقشرة.. 5 فوائد مذهلة لزبدة الشيا للشعر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 16 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 16 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 16 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية