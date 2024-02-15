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رياضة

الدوري الأوروبي، فوز جالطة سراي ولشبونة وتعادل روما ومارسيليا

روما، فيتو
روما، فيتو

خيم التعادل الإيجابي 1-1 على لقاء فينورد الهولندي وضيفه روما الإيطالي، مساء اليوم الخميس، في ذهاب الدور المؤهل لدور ال 16 لبطولة الدوري الأوروبي.

تقدم فينورد بهدف حمل توقيع إيجور بايكساو في الدقيقة (45+1)، فيما تعادل البلجيكي روميلو لوكاكو لمصلحة روما في الدقيقة 67.

تعادل مارسيليا مع شاختار

كما خيم التعادل الإيجابي 2-2 على لقاء شاختار دونيتسك الأوكراني مع ضيفه أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

بادر أوباميانج بالتسجيل لصالح مارسيليا في الدقيقة 64، لكن سرعان ما تعادل ميكولا ماتفيينكو لشاختار في الدقيقة 68.

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وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بالتعادل 1-1، أحرز إليمان نداي الهدف الثاني لمارسيليا في الدقيقة 90.

لكن الإثارة تواصلت في اللقاء، بعدما أحرز الصاعد إجوينالدو هدف التعادل للفريق الأوكراني في الدقيقة (90+3).

فوز جالطة سراي بـ10 لاعبين على براج

واقتنص جالطة سراي التركي، فوزا مثيرا 3-2 على سبارتا براج التشيكي، ليقطع شوطا كبيرا للصعود إلى دور ال 16.

تقدم كريم ديميرباي لفريق جالطة سراي في الدقيقة 19، لكن أنجيلو بريسيادو تعادل لسبارتا براج في الدقيقة 47.

وسرعان ما عاد جالطة سراي للتقدم من جديد في الدقيقة 61 بهدف عكسي، أحرزه لاديسلاف كرييتشي، لاعب سبارتا، بالخطأ في مرمى فريقه.

ولعب جالطة سراي بعشرة لاعبين عقب طرد فيكتور نيلسون في الدقيقة 62، ليستغل الفريق التشيكي، النقص العددي، بعدما أحرز يان كوتشتا هدف التعادل لسبارتا في الدقيقة 67.

وتساوت الكفة بين الفريقين، بعدما لعب سبارتا بعشرة لاعبين، عقب طرد ماتيج راينس في الدقيقة 80، لحصوله على الإنذار الثاني.

وبلغت الإثارة ذروتها في الدقائق الأخيرة، بعدما أحرز إيكاردي هدف الفوز القاتل لجالطة سراي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

تغلب لشبونة على يونج بويز

وبات سبورتنج لشبونة البرتغالي على مشارف الصعود لدور ال 16 بفضل فوزه 3-1 على مضيفه يونج بويز السويسري.

تقدم سبورتينج بهدف عكسي في الدقيقة 31 سجله أوريلي أميندا، مدافع يونج بويز بالخطأ في مرمى فريقه.

وأضاف فيكتور جيوكيرس الهدف الثاني للفريق البرتغالي في الدقيقة 41.

وقلص فيليب أجرينيك الفارق بتسجيله هدف يونج بويز في الدقيقة 42، لكن جونكالو إيناسيو أحرز الهدف الثالث لسبورتينج في الدقيقة 48.

وأنهى يونج بويز، المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد محمد كامارا في الدقيقة 89، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

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روما فينورد الدورى الأوروبي شاختار مارسيليا جالطة سراي سبورتنج لشبونة

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