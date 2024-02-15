رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لسوء الأحوال الجوية بالوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وذلك تحسبا لموجة طقس سيئ تضرب أغلب محافظات الجمهورية وتوقعات بسوء الأحوال الجوية وتكون الصقيع على المزروعات وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

وأكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن غرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة في حالة انعقاد متسمر بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أية طارئ أو سوء في الأحوال الجوية ومراجعة المنشآت التعليمية والحكومية للتأكد من جاهزيتها مشيرًا إلى جاهزية كافة القطاعات وانعقاد دائم على مدار 24 ساعة لغرفة عمليات المحافظة بحضور ممثلي كافة الجهات التنفيذية والأمنية المعنية وعلى تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز لمتابعة حالة الطقس أو اية تغييرات مناخية قد تحدث وتلقى أية بلاغات أو شكاوى من المواطنين والتعامل الفوري معها وذلك حسب تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من موجة الطقس السيئ.

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كما وجه الزملوط، رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية خاصة على الطرق السريعة والمرور والتخلص من أية آثار تنتج عن الأمطار أو العواصف الترابية والتأكد من سلامة كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة والتأكد من جاهزيتها ومراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة السيول ومعدات التدخل مع الأمطار الغزيرة ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة ومراجعة البالوعات والمصارف وأعمدة الإنارة في الشوارع واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية خلال تلك الفترة وتكليف مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد في كافة المستشفيات والوحدات الصحية ومراجعة موقف الأدوية والأمصال والتأكيد على صلاحيتها وصلاحية المغذيات الكهربائية والمغذيات الكهربائية البديلة والتأكد من تجهيز كافة سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة فضلا عن تكليف إدارة المرور باتخاذ التدابير اللازمة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة تداعيات العاصفة ووضع طرق بديلة فى حالة غلق بعض الطرق بالإضافة الى توزيع معدات كسح المياه وسيارات الحماية المدنية والاطفاء بالأماكن الخطرة واستعداد فرق الطوارئ بكافة التخصصات " المياه – الصرف الصحي – الكهرباء – المرور – الطرق والغاز وغيرها ".

وناشد محافظ الوادي الجديد، جموع المواطنين بأخذ الحيطة والحذر وخاصة قائدي السيارات على الطرق السريعة وتوخى الحذر أثناء القيادة ليلا على الطرق السريعة والصحراوية والالتزام بالسرعات المقررة وبتعليمات المرور وهيئة الأرصاد الجوية وأتباع التعليمات المرورية الخاصة في حالة سقوط الامطار او التعرض لعواصف ترابية وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان وتجنب القيادة على الطرقات السريعة وتجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء الشديدة، إلى جانب التنسيق والمتابعة الدورية مع كافة الأجهزة المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المواطنين ومواجهة مخاطر الطقس السيئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها.