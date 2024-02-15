الجمعة 16 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لسوء الأحوال الجوية بالوادي الجديد

طقس الوادي الجديد،
طقس الوادي الجديد، ڤيتو

 أعلنت محافظة الوادي الجديد، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وذلك تحسبا لموجة طقس سيئ تضرب أغلب محافظات الجمهورية وتوقعات بسوء الأحوال الجوية وتكون الصقيع على المزروعات وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.  

وأكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن غرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة في حالة انعقاد متسمر بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أية طارئ أو سوء في الأحوال الجوية ومراجعة المنشآت التعليمية والحكومية للتأكد من جاهزيتها مشيرًا إلى جاهزية كافة القطاعات وانعقاد دائم على مدار 24 ساعة لغرفة عمليات المحافظة بحضور ممثلي كافة الجهات التنفيذية والأمنية المعنية وعلى تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز لمتابعة حالة الطقس أو اية تغييرات مناخية قد تحدث وتلقى أية بلاغات أو شكاوى من المواطنين والتعامل الفوري معها وذلك حسب تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية  من موجة الطقس السيئ.

Advertisements

 

   كما وجه الزملوط، رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية خاصة على الطرق السريعة والمرور والتخلص من أية آثار تنتج  عن الأمطار أو العواصف الترابية والتأكد من سلامة كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة والتأكد من جاهزيتها ومراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة السيول ومعدات التدخل مع الأمطار الغزيرة ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة ومراجعة البالوعات والمصارف وأعمدة الإنارة في الشوارع واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية خلال تلك الفترة وتكليف مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد في كافة المستشفيات والوحدات الصحية ومراجعة موقف الأدوية والأمصال والتأكيد على صلاحيتها وصلاحية المغذيات الكهربائية والمغذيات الكهربائية البديلة والتأكد من تجهيز كافة سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة فضلا عن تكليف إدارة المرور باتخاذ التدابير اللازمة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة تداعيات العاصفة ووضع طرق بديلة فى حالة غلق بعض الطرق بالإضافة الى توزيع معدات كسح المياه وسيارات الحماية المدنية والاطفاء بالأماكن الخطرة واستعداد فرق الطوارئ بكافة التخصصات " المياه – الصرف الصحي – الكهرباء – المرور – الطرق والغاز وغيرها ". 

 وناشد محافظ الوادي الجديد، جموع المواطنين بأخذ الحيطة والحذر وخاصة قائدي السيارات على الطرق السريعة وتوخى الحذر أثناء القيادة ليلا على الطرق السريعة والصحراوية والالتزام بالسرعات المقررة وبتعليمات المرور وهيئة الأرصاد الجوية وأتباع التعليمات المرورية الخاصة في حالة سقوط الامطار او التعرض لعواصف ترابية وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان وتجنب القيادة على الطرقات السريعة وتجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء الشديدة، إلى جانب التنسيق والمتابعة الدورية مع كافة الأجهزة المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المواطنين ومواجهة مخاطر الطقس السيئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

التقلبات الجوية الطقس السيء العواصف الترابية الوادى الجديد درجة الإستعداد القصوى رفع درجة الاستعداد القصوي سوء الأحوال الجوية غرفة عمليات المحافظة لأحوال الجوية موجة طقس سيئ

مواد متعلقة

العمل على انضباط وتطوير العملية التعليمية أبرز توجهات تعليم الوادي الجديد

سكان مصر معلومات وأرقام، مسابقة سكانية بطابور مدرسة ثانوية لإعلام الخارجة

ورشة عمل تدريبية بتعليم الوادي الجديد استعدادًا للمعرض الختامي للصحافة

مركز النيل للإعلام بالوادي الجديد يناقش تعزيز ثقافة شراء المنتج المصري

الورد اللي فتح في مساجد مصر.. أوقاف الوادي الجديد تنظم ندوات للأطفال (صور)

محافظ الوادي الجديد يُكرّم رئيس جهاز التعمير لبلوغه سن التقاعد

الأكثر قراءة

طلع ممثل، قصة المشعوذة الإسرائيلية التي رددت تعويذات لإصابة السنوار بالشلل

السكة الحديد تقرر تعديل بعض مواعيد القطارات، اعرف المواعيد الجديدة

أمه بتطبطب عليه بعد وفاتها بسنة، قصة غريبة لفاروق جويدة بسبب مقال التوريث (فيديو)

مسلسل جولة أخيرة الحلقة 8، وفاة رشدي الشامي وفريدة تعلم بأمر زهايمر "شجيع"

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة: انخفاض جديد بدرجات الحرارة وموجة أمطار رعدية ورياح

شؤون البيئة بالبحيرة ينفذ ندوات بيئية توعوية بالمدارس (صور)

زيلينسكي في مهمة إنقاذ اليوم إلى برلين وباريس

تعرف على أبرز الإعفاءات للمسنين وفقا للقانون

Advertisements

منوعات

المزيد

سيمونا هاليب تقاضي شركة مكملات غذائية شهيرة قضت على مستقبلها

سورا، أداة جديدة من "أوبن إيه آي" لتحويل النصوص إلى فيديوهات

استنفار أمنى فى المغرب لفك طلاسم جريمة اختطاف وقتل زوج فنانة شهيرة

تمرين رياضى، دراسة حديثة تكشف الفوائد الصحية للعلاقة الزوجية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم الجمعة، آخر تحديث بعد هدوء أمس

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الخميس

الدينار الكويتي يرتفع في البنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الخميس 15-2-2024

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

تعالج التساقط والقشرة.. 5 فوائد مذهلة لزبدة الشيا للشعر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 16 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 16 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 16 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية