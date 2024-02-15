إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج

شهدت الساحل قبلي بمركز البلينا بسوهاج، منذ قليل، مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة آل بخيت ونتج عنه إصابة 4 أشخاص بطلقات نارية وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي.

كانت الأجهزة الأمنية بسوهاج قد تلقت بلاغا من مركز شرطة البلينا يفيد بوقوع مشاجرة بين أبناء العمومة ال بخيت بالساحل قبلى بعزبة الدق دائرة مركز البلينا.

مما نتج عنه إصابة كل من محمد ع ا ٢٧ عاما مصابا بطلق ناري فتحه دخول وخروج من الناحية اليمني بالجانب الأيمن وإصابة عمر عصمت حسن ٢٣ عاما مصابا بطلق ناري بالعضد الأيسر فتحه دخول وإصابة حمدي راضي ع ١٧ عاما مصابا بطلق ناري أسفل العين اليسرى وتورم شديد بالعين وإصابة طارق عبد القوي ح ٣٣ عاما مصابا بجرح متهتك أعلى الجبهة من الناحية اليمني، وجرح في منتصف الجبهة وتم نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.

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