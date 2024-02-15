جوميز يشيد بـ عبد الله السعيد قبل لقاء الزمالك أمام الإسماعيلي

أشاد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بإمكانيات عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق خلال الفترة الماضية.

وعلمت فيتو أن جوزيه جوميز أشاد بأداء عبد الله السعيد خلال المباريات الودية الماضية والتزامه خلال المران.

وقال المصدر: إن عبد الله السعيد الوافد الجديد لصفوف الزمالك في الميركاتو الشتوي الماضي، أقنع جوزيه جوميز بإمكانياته الفنية ومن المتوقع أن يشارك أساسيا أمام الإسماعيلي في اللقاء الذي يجمع الفريقين يوم الإثنين المقبل في الدوري المصري الممتاز.

إبراهيما نداي

ومن ناحية أخرى، اقترب إبراهيما نداي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من قيادة الجبهة اليسرى للأبيض في اللقاء المقبل أمام نظيره الإسماعيلي والذي يجمعهما على ملعب الإسماعيلية يوم الإثنين المقبل في الدوري الممتاز.

وتأكد غياب أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك عن لقاء الإسماعيلي بسبب الإصابة، كما تحسم الأشعة مشاركة محمد عبد الشافي في لقاء الدراويش بمركز الظهير الأيسر بعد إصابته في مران الأبيض اليوم الخميس.

وعملت فيتو أن إبراهيما نداي سيقود الجبهة اليسرى لنادي الزمالك أمام الإسماعيلي حال التأكد من غياب محمد عبد الشافي.

الزمالك بدون ظهير أيسر أمام الإسماعيلي

واقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من دخول لقاء الإسماعيلي المقبل في الدوري المصري دون ظهير أيسر بعد إصابة محمد عبد الشافي اليوم في المران.

وكان محمد عبد الشافي قد تعرض لإصابة في الركبة خلال مران اليوم، وسيجري فحوصات طبية للوقوف على حجم الإصابة التي تعرض لها وحال عدم جاهزيته يدخل الزمالك مباراة الإسماعيلي دون ظهير أيسر خاصة أن أحمد فتوح يغيب لفترة طويلة.

وكان نادي الزمالك قد استغنى عن الثلاثي عبد الله جمعة وحاتم سكر وأحمد زكي خلال الميركاتو الشتوي الماضي ليتبقى الثنائي فتوح وعبد الشافي في مركز الظهير الأيسر فقط.

وكشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن إجراء محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للأبيض أشعة خلال الـ48 ساعة المقبلة بسبب الإصابة التي تعرض لها في مران اليوم الخميس، الذي أقيم على الملعب الفرعي بإستاد الدفاع الجوي.

وكان محمد عبد الشافي قد تعرض لإصابة في الركبة خلال المران، وسيجري فحوصات طبية للوقوف على حجم الإصابة التي تعرض لها.

ويعاني أحمد فتوح من إصابة بمزق في العضلة الخلفية تعرض لها مع المنتخب في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ومن ناحية أخرى طلب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من معاونيه تجهيز تقريرا عن أبرز اللاعبين المميزين في قطاع الناشئين.

وتحدث جوزيه جوميز مع أحمد مجدي المدرب العام للفريق وطالب منهم معرفة اللاعبين المميزين في جميع الاعمار في قطاع الناشئين بالنادي تمهيدا لتصعيدهم ومشاهدتهم.

وشن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على الكرة بنادي الزمالك هجوما على الإعلامي إبراهيم عبد الجواد بعد هجوم الأخير على ناصر ماهر لاعب الزمالك.

وانتقد أحمد سليمان، إبراهيم عبد الجواد عبر حسابه.

و أجرى ناصر منسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مجموعة من التدريبات التأهيلية، على هامش مران الأبيض اليوم الخميس الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادًا لمباراة الإسماعيلي المقبلة في الدوري.

واكتفى ناصر منسي بفقرة تدريبية خاصة في صالة الجيمانيزيوم على هامش المران الجماعي، في ظل تعرضه للإصابة بكدمة في وجه القدم خلال التدريبات الجماعية الأخيرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

انتظم عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للأبيض خلال مران اليوم الخميس الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادًا لمباراة الإسماعيلي المقبلة في الدوري.

وشارك عمر جابر في التدريبات الجماعية للفريق بعد تعافيه من الإصابة بنزلة برد، التي تسبب في حصوله على راحة من مران أمس.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة الإسماعيلي ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي

وتقام مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري يوم الإثنين 19 فبراير، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي

وتنقل مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري.

تواصل جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع الونش مدافع الفريق من أجل الاطمئنان على حالته الصحية بعد إجراء عملية الرباط الصليبي.

وأكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن محمود حمدي "الونش" مدافع الأبيض أجرى جراحة الرباط الصليبي بنجاح بأحد المراكز الطبية المتخصصة في ألمانيا.

وأشار محمد أسامة إلى أن الطبيب الألماني الذي أجرى الجراحة للاعب قام بعمل منظار تشخيصي للإصابة، وبناءً عليه تقرر إجراء عملية بإعادة بناء الرباط الصليبي.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي للفريق أن العملية التي أجراها "الونش" تمت بنجاح، وحالة اللاعب جيدة.

وقال محمد أسامة إن اللاعب سيبدأ مرحلة العلاج الطبيعي والتأهيل خلال الفترة المقبلة وفقا للبرنامج الخاص الذي سيتم وضعه بالتنسيق مع الطبيب الألماني.

من ناحية أخرى عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع أحمد مجدي المدرب المساعد ومحمد علاء محلل الأداء على هامش مران اليوم الخميس، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعدادًا لمباراة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري.

وتحدث المدير الفني مع الثنائي عن بعض الجوانب الفنية قبل مواجهة الدراويش، كما تطرق للحديث معهما عن خطة إعداد الفريق الأبيض للمباراة المقبلة.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم بعدما حصل اللاعبون على راحة أمس، بعد خوض وديتي ليفلز والفيوم استعدادًا لاستئناف مباريات الدوري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن الموقف النهائي لأحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق من اللحاق بمباراة الأهلي من عدمه في كأس مصر.

وقال المصدر: بنسبة كبيرة أحمد فتوح سيلحق بمباراة نهائي كأس مصر، اللاعب يخضع لتدريبات تأهيلية الفترة الحالية وسيلحق بمباراة الأهلي يوم 8 مارس المقبل في السعودية.

و فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره الفيوم بأربعة أهداف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بين الفريقين على ملعب نادي البنك الأهلي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

تدريبات تأهيلية لفتوح وحمدي

وأدى أحمد فتوح وأحمد حمدي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال، على هامش ودية ليفلز على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي.

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