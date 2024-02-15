مياه الفيوم تتابع معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة

عقدت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، اجتماعا موسعا بمقر الشركة بمحطة مياه قحافة لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة القومية حياة كريمة، وفقًا للجدول الزمنى، المحدد والوقوف على معدلات ونسب التنفيذ والإنجاز وتذليل العقبات التى تواجه الأعمال، حضر الاجتماع استشاري الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، واحد الممثلين عن مكتب الدراسات والتصميمات العمرانية، استشارى الشركة لمشروعات حياة كريمة.

Advertisements

معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة

وتمت مناقشة أعمال الإحلال والتجديد لمحطة مياه قحافة القديمة، ووصلت نسبة التنفيذ للأعمال المدنية فيها إلى 90% وكذلك أعمال رفع كفاءة خزان ورافع قصر الجبالي والذي وصلت نسبه التنفيذ به 70% ، كذلك أعمال التوسعات بمحطه مياه العزب الجديده المرحلة الثالثة.

كما تمت مناقشة الخطوات المطلوبة لإنهاء المشروعات المذكورة في أقرب وقت ممكن وبدء دخولها الخدمة، حتي يستفيد منها المواطنون في القري المستهدفة.

مبادرة حياة كريمة

يذكر أن المبادرة حياة كريمة، تعد أهم المشروعات القومية التنموية فى تاريخ مصر الحديث وتهدف فى المقام الأول إلى الارتقاء بالمواطن المصري ليحيا حياة كريمة ويعتبر هذا المشروع العظيم من أكبر المشروعات التى تتبناها الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030 عن طريق رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات الخدمية تحقيقًا لرؤية القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

غابة شجرية

يذكر ان مجلس الوزراء وافق اليوم الخميس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص نحو 170 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مركز ومدينة إطسا، لصالح محافظة الفيوم، لاستخدامها في استزراع غابة شجرية، تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.