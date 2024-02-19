بـ 150 جنيها، طلاب كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة بنها يبتكرون "اسورة" لمساعدة مصابي التوحد (فيديو)

بأسورة وتطبيق و150 جنيها ابتكر طلاب كلية الذكاء الاصطناعي طريقة مميزة لإنهاء معاناة مرضى التوحد ومتلازمة داون والأمراض المزمنة مع إعداد مشروع لتطوير التطبيق وإتاحة إمكانية اكتشاف الأمراض مبكرا.

وحظى المشروع بإشادة من لجنة تحكيم هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم الذي استضافته جامعة بنها، وحصل على المركز الثالث في الهاكاثون في مجال الإتاحة والترفيه.

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يتكون الفريق الطلابي للمشروع من نورهان السبعاوي، ألاء النقيب، محمد عادل، حمزة مجدي، مصطفي سعيد طلاب بكلية الذكاء الإصطناعي بجامعة بنها، بإشراف الدكتورة زينب حسن.

وتشرح نورهان السبعاوي الفكرة موضحا أنها عبارة عن برسلت “أسورة” وتطبيق لمساعدة أصحاب الأمراض المزمنة مرضى التوحد والزهايمر وغيرها من الأمراض التي تؤثر على الجانب العقلي ولا يستطيع صاحبها معرفة ما يدور حوله بتكلفة في متناول الجميع حوالي 145 جنيها وستكون متاحة في العيادات والمراكز الطبية والصيدليات وغيرها.

وأكملت أن المشروع جزأين، الأول الأسورة عليها كود خاص بكل مريض محمل عليه تاريخه المرضي ومعلوماته الشخصية والصحية وفصيلة دمه ورقم الدكتور المعالج والحساسية من الأمراض والأدوية وغيرها وكل شيء عنه منذ ولادته وحتي تاريخ اليوم، ويتم تحديثه بصفة يومية ومستمرة.

وتابعت أن الجزء الثاني تطبيق موبايل "ابليكيشن" والذي يصنع الكود الخاص بكل مريض والذي يشبه بصمة العين لا يتكرر، يتواصل مع المريض في أي مكان مرتبط بالأسورة ويرسل رسائل لمن يوجد بجانب المريض، حول طريقة التعامل معه وايضا للأطفال إذا غاب عن أهله فتتمكن الأسورة من ايجاده في بضع ثوان عبر مسح الكود وإدخال ايميل وباسورد وعندها يتم تحميل بيانات المريض.

وأضافت الاء النقيب أن الابتكار لا يساعد المريض فقط وإنما يساعد الأطباء في معرفة التاريخ المرضي للشخص والتقييمات السابقة له، بالإضافة إلى وجود إمكانية سيتم تطبيقها لاحقا اعتمادا على المعلومات المرضية وتاريخ الأسرة المرضي.

وأكد الطالب حمزة مجدي عضو الفريق، أنه يمكن تسويق المنتج عن طريق تطبيق جوجل بلاي واتاحته لوزارة الصحة ومنظومة الأمومة والطفولة والعيادات الخاصة موضحا أن تكلفته حوالي 150 جنيها وهي لا تقارن بحجم ما يقدمه المشروع من خدمة لتلك الفئات بتكلفة قليلة بشكل مبسط بسرعة دقيقة.

وأوضح الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى الأشخاص ذوي الهمم، اهتمام خاص ومختلف، حيث قدم لهم كل الرعاية والدعم، وعمل على توفير كل السبل اللازمة كي يحصلوا على جميع حقوقهم، وذلك من خلال العديد من المبادرات والتشريعات والتوجيهات الرئاسية مشيرا إلى حرص جامعة بنها على توفير مساحة مناسبة وبيئة محفزة للطلاب للابتكار والإبداع حيث تعمل الجامعة على توجيه أفكار الطلاب خصوصا المبتكرين والنوابغ من المطورين والمبرمجين وصانعي المحتوى وغيرهم ليكون في السياق الصحيح الذي يعود عليهم بالفائدة والنفع ويخدم المشاريع القومية ويساعد على الاستثمار في المعرفة ويحقق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأضاف "الجيزاوي" أن هاكاثون تمكين ذوي الهمم هو حدث يهدف إلى تعزيز تكنولوجيا المعلومات وتشجيع المشاركة الإبداعية في مجال تطوير التقنيات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة ويتم خلال الهاكاثون العمل على تطوير البرمجيات والتطبيقات التي تساعد في تحسين حياة الأشخاص ذوي الهمم، سواء كان ذلك عن طريق توفير وصول أفضل إلى المعلومات والخدمات أو من خلال تطوير التقنيات التي تسهل التفاعل والتواصل لهؤلاء الأشخاص.