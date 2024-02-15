الجمعة 16 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

جامعة الوادي الجديد تعقد المؤتمر الثالث لكلية الطب بعنوان (الجديد في الطب)

مؤتمر طب الوادي الجديد،
مؤتمر طب الوادي الجديد، ڤيتو

نظمت كلية الطب بجامعة الوادي الجديد، اليوم الخميس، ولمدة يومين المؤتمر السنوي الثالث لكلية الطب بعنوان "الجديد في الطب" وذلك بقاعة مركز الاختبارات الإلكترونية بمقر الجامعة الجديد.

  بدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الأطقم الطبية بقطاع غزة ثم تحدث الأستاذ الدكتور حسن عبد اللطيف رئيس المؤتمر قدم فيها الشكر للدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة لدعمه  للمؤتمر الثالث لكلية الطب  مرحبًا بضيوف المؤتمر من أساتذة كليات الطب بجامعات مصرنا الحبيبة على مشاركتهم الفاعلة في المؤتمر وإثراء جلسات المؤتمر في التخصصات الطبية المختلفة وكيفية إجراء أبحاث علمية طبقا للضوابط والمعايير الدولية المعتمدة ومتوافقة مع قانون تنظيم البحوث الطبية   الإكلينيكية رقم ٢١٤ لسنة ٢٠٢٠. 

Advertisements

 هذا وقد ألقى الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد كلمة قدم فيها التحية للأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الطب البشرى ورئيس المؤتمر وللسادة ضيوف المؤتمر من مختلف كليات الطب على مشاركتهم فى المؤتمر  الثالث  لكلية الطب مؤكدا على دور هذه المؤتمرات العلمية لتبادل الخبرات بين الأساتذة والأطباء في القطاع الطبى بالوادى الجديد للتعرف على  الجديد فى الطب. 

 وفى كلمة الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة قدم الشكر لضيوف الجامعة من مختلف كليات الطب المشاركة فى فعاليات المؤتمر العلمى الثالث لكلية  الطب بجامعة الوادى الجديد. 

 وقال رئيس الجامعة إن المؤتمر العلمى الثالث يأتي في إطار سعي الجامعة للنهوض بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين  في الوادي الجديد وبما يعزز كفاءة القطاع الطبي في المستشفيات الجامعية بدعم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

هذا وقد قام الأستاذ  الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والأستاذ الدكتور ياسر الناقر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والأستاذ الدكتور محمد فاروق وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتكريم الحاصلين على الدبلومة المهنية في التعليم الطبي من أعضاء هيئة تدريس كلية طب الوادي الجديد والاوائل والمتفوقين علميا  من الفرقة الأولى والثانية بكلية الطب.  

وقال الدكتور محمد فاروق سكرتير المؤتمر إن المؤتمر شهد عرض لعدد من الأوراق البحثية لعدد من طلاب الكلية والكليات المشاركة فى فعاليات المؤتمر.  يذكر أن المؤتمر تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد وإشراف الأستاذ الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث رئيس المؤتمر وبحضور السادة عمداء ووكلاء الكليات والسادة أعضاء هيئة التدريس والدكتور أحمد كمال والدكتور محمد خلف والدكتور  ياسر الناقر نواب رئيس المؤتمر والدكتور محمد فاروق سكرتير المؤتمر وبحضور الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد والدكتور مؤمن معاذ عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وكوكبة من أساتذة  كليات الطب بأسيوط وسوهاج وفرع جامعة الأزهر بأسيوط وكلية طب طنطا وعين شمس والقاهرة وجنوب الوادي والأقصر.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

جامعة الوادي الجديد كلية الطب بجامعة الوادي الجديد الجديد في الطب البحوث الطبية الاكلينيكية الخدمات الطبيه المقدمة للمواطنين المؤتمر العلمي المؤتمر السنوي جامعات مصر

مواد متعلقة

سكان مصر معلومات وأرقام، مسابقة سكانية بطابور مدرسة ثانوية لإعلام الخارجة

ورشة عمل تدريبية بتعليم الوادي الجديد استعدادًا للمعرض الختامي للصحافة

مركز النيل للإعلام بالوادي الجديد يناقش تعزيز ثقافة شراء المنتج المصري

الورد اللي فتح في مساجد مصر.. أوقاف الوادي الجديد تنظم ندوات للأطفال (صور)

محافظ الوادي الجديد يُكرّم رئيس جهاز التعمير لبلوغه سن التقاعد

الإبل حيوان التغيرات المناخية والأمن الغذائي في مصر ندوة كلية الزراعة بجامعة الوادي الجديد

الأكثر قراءة

طلع ممثل، قصة المشعوذة الإسرائيلية التي رددت تعويذات لإصابة السنوار بالشلل

مسلسل جولة أخيرة الحلقة 8، وفاة رشدي الشامي وفريدة تعلم بأمر زهايمر "شجيع"

السكة الحديد تقرر تعديل بعض مواعيد القطارات، اعرف المواعيد الجديدة

أمه بتطبطب عليه بعد وفاتها بسنة، قصة غريبة لفاروق جويدة بسبب مقال التوريث (فيديو)

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة: انخفاض جديد بدرجات الحرارة وموجة أمطار رعدية ورياح

تعرف على أبرز الإعفاءات للمسنين وفقا للقانون

زيلينسكي في مهمة إنقاذ اليوم إلى برلين وباريس

شؤون البيئة بالبحيرة ينفذ ندوات بيئية توعوية بالمدارس (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

سيمونا هاليب تقاضي شركة مكملات غذائية شهيرة قضت على مستقبلها

سورا، أداة جديدة من "أوبن إيه آي" لتحويل النصوص إلى فيديوهات

استنفار أمنى فى المغرب لفك طلاسم جريمة اختطاف وقتل زوج فنانة شهيرة

تمرين رياضى، دراسة حديثة تكشف الفوائد الصحية للعلاقة الزوجية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم الجمعة، آخر تحديث بعد هدوء أمس

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الخميس

الدينار الكويتي يرتفع في البنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الخميس 15-2-2024

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

تعالج التساقط والقشرة.. 5 فوائد مذهلة لزبدة الشيا للشعر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 16 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 16 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 16 - 2 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية