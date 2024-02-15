أسعار الذهب في البورصة المصرية اليوم الخميس 15-2-2024

مؤشر الذهب بالبورصة المصرية، يعد مؤشر الذهب معيارًا ومقياسًا لحركة تداولات الذهب يوميًّا بالأسواق، والمنشور على موقع البورصة المصرية وعلى حسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية يمكن تحديد سعر الجرام، وبحسب السعر المتاح على موقع البورصة المصرية، فإن السعر المعلن للطلب لعيار 24 سجل نحو 4150 جنيها.

مؤشر الذهب بالبورصة المصرية، فيتو

بكام سجل سعر جرام الذهب اليوم

أسعار الذهب بالبورصة المصرية استقرت خلال تعاملات اليوم.

وتنشر “فيتو” أسعار الذهب بتعاملات اليوم داخل موقع البورصة المصرية:

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سعر جرام الذهب عيار 24

سجل جرام الذهب عيار 24 على نحو 4150 جنيه للطلب.

كما سجل جرام الذهب عيار 24 على نحو 4350 جنيه للعرض.

ويمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية من هنـــــــــــا

الاستثمار في الذهب يحظى بشعبية كبيرة في سوق المال المصري

الاستثمار في الذهب يحظى بشعبية كبيرة في سوق المال المصري، وهذا نتيجة المكاسب الكبيرة التي يحققها للمستثمرين خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى أنه يتميز بدرجة عالية من الأمان مما يجعله الملاذ الآمن للراغبين في الاستثمار، ولذلك فإنه مع توقع انخفاض أسعار الفائدة مرة أخرى في عام 2024 فقد أصبح الذهب احتمالا أكثر جاذبية، بجانب أنه يزداد الإقبال عليه في ظل التوترات الجيوسياسية التي تتعرض لها العديد من دول العالم، حيث يوجد هناك العديد من الطرق المختلفة للاستثمار في الذهب، والتي يأتي من أبرزها شراء الذهب المادي عبر شراء السبائك والعملات والمشغولات، بالإضافة إلى الاستثمار في صناديق الذهب المتداولة وصناديق الاستثمار المشتركة، وأسهم تعدين الذهب.

الذهب، فيتو

رئيس شعبة الذهب يكشف عن 3 أسباب للهبوط الكبير فى سعر المعدن الأصفر

كشف إيهاب وصفي، مستشار شعبة الذهب باتحاد الصناعات، عن توقعاته للأسعار الفترة المقبلة بعدما شهد السوق انخفاضات متتالية وملحوظة، وأوضح أن أسعار الذهب تتأثر بشكل مباشر بسعر الدولار، وظهر ذلك جليا عندما تراجع سعر العملة الصعبة بالسوق السوداء بشكل فوري علي المعدن الأصفر.

وأضاف: الأخبار الإيجابية بشأن قرب التوصل لاتفاق مع صندوق النقد، والحصول على 10 مليارات دولار، إلي جانب أنباء وجود مشروع بمنطقة رأس الحكمة بعشرات المليارات، كان له الأثر علي تراجع سعر الدولار وأسعار الذهب.

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ومن جانبه قال سكرتير شعبة الذهب السابق نادي نجيب، في تصريحات خاصة، إن المعدن الأصفر يرتفع بناء على ارتفاع الأسعار العالمية وارتفاع الطلب على المعدن الأصفر، موضحا أن انخفاض الأسعار لم يتسبب في زيادة عمليات البيع داخل الأسواق ولكن الناس ما زالوا محتفظين بالمعدن الأصفر بحوزتهم.

الذهب، فيتو

توقعات بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية العالمية لسعر الذهب خلال 2024

وتراوحت توقعات بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية العالمية لسعر الذهب خلال 2024 بين 1950 و2200 دولار للأونصة، وحسب “وكالة بلومبرج”، أجمعت البنوك والمؤسسات على أن الظروف المواتية خلال العام الجاري كلها تدعم أسعار المعدن الأصفر، فالمخاطر الجيوسياسية القائمة وتوقعات الأسواق ببدء الفيدرالي الأمريكي في خفض الفائدة وما يتبعه من احتمالية تراجع قيمة الدولار القوي وتضخم الأسعار، كلها عوامل تصب في صالح المعدن الأصفر.