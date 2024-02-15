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اقتصاد

اتجاه مؤشر الدولار الأمريكي عالميا مساء اليوم الخميس 15-5-2024

مؤشر الدولار، فيتو
مؤشر الدولار، فيتو

مؤشر الدولار الأمريكي، استقر مؤشر الدولار عالميا بحركة تداولات مساء اليوم الخميس الموافق 15 فبراير 2024، عند مستوى 104.206 نقطة للشراء، ومستوى 104.191 نقطة للبيع، حيث يقابل مؤشر الدولار عائقا أمام محاولة استئناف تخطي مستويات أعلى للوصول للمستهدف عند 105 نقاط، وفي انتظار تحقيق الاختراق المطلوب ليفتح ذلك باب الوصول نحو مستويات ومحطات إيجابية جديدة عند مستويات أعلى عند المستويين 105.50، 106 نقطة على التوالي. 

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مؤشر الدولار، فيتو 

ماذا تعرف عن مؤشر الدولار الأمريكي؟ 

 مؤشر الدولار هو معيار لقياس قيمة العملة الأمريكية محسوبًا مقابل سلة من ست عملات عالمية سائلة بما في ذلك اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني والدولار الكندي والكرونا السويدية والفرنك السويسري، كما يتأثر مؤشر الدولار بالعوامل المشتركة التي تؤثر على العملات مثل القضايا المالية والنقدية وتوقعات أسعار الفائدة والتضخم والتجارة الخارجية. 

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جدير بالذكر أنه بسبب التغطية العالمية لمكوناته، يتم التداول على مؤشر الدولار الأمريكي على سعر عقد واحد يساوي من قيمة المؤشر الحالي المعبر عنها بوحدات العملة الأمريكية. 

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مؤشر الدولار، فيتو 

 

كارثة تنتظر الدولار حال اتخاذ الولايات المتحدة هذا الإجراء

وأدت العقوبات الدولية المفروضة على روسيا، والتي عززها وجود الدولار باعتباره عملة دولية تسيطر عليها الولايات المتحدة، إلى دفع العديد من الدول، ولا سيما دول مجموعة البريكس، إلى التفكير في الاستغناء عن الدولار في معاملاتها الدولية، فيما يسميه البعض “التخلي عن الدولار” على مستوى العالم. 

 

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ومع ذلك، يتفق معظم الاقتصاديين على حقيقة أنه سيكون من الصعب في الوقت الحالي، إن لم يكن من المستحيل، التشكيك في وضع هيمنة الدولار، على وجه الخصوص، لأن البدائل القابلة للتطبيق نادرة، وكلها تنطوي على أخطاء، وحذر خبراء من أنه إذا قامت الولايات المتحدة بتحويل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا، فسيكون لذلك تأثير كارثي على وضع الدولار الأمريكي كعملة احتياطية في العالم. 

 

 

كيف تتداول على مؤشر الدولار الأمريكي؟

ويمكن التداول على مؤشر الدولار الأمريكي كعقد آجل  لمدة 21 ساعة في اليوم عبر العديد من منصات التداول، كما تستمد العقود الآجلة لمؤشر الدولار الأمريكي سيولتها مباشرة من سوق العملات الفورية، والتي يقدر حجم مبيعاتها بأكثر من 2 تريليون دولار يوميًا، ويعتبر العقد الآجل لمؤشر الدولار الأمريكي ICE هو المؤشر الوحيد المتاح للمتداولين والمنظم والذي بإمكان تجار العقود الآجلة في جميع أنحاء العالم أن يتداولوا عليه فعليا على مدار الساعة، لهذا السبب العقود الآجلة لمؤشر ICE بـالدولار الأمريكي (USDX) تعتبر معيار رئيسيا للقيمة الدولية للدولار الأمريكي ومؤشر العملات الأكثر تداولًا في العالم. 

 

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