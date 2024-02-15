أسعار الفضة عيار 925، مؤشر المعدن الأبيض ‏عالميا مساء اليوم الخميس 15-2-2024

أسعار الفضة عيار 925، الفضة (Silver) واحدة من المعادن الثمينة التي تجذب الاستثمارات والاهتمام في جميع أنحاء العالم وبما أن سوق الفضة يشهد تقلبات مستمرة في الأسعار، وتعد متابعة التحركات الخاصة بأسعار الفضة أمرًا مهمًّا للمستثمرين وأصحاب الاهتمام بهذا المجال، وخلال السطور التالية تستعرض "فيتو" تحديثا لحظيا لسعر الفضة (Silver) في مصر بحركة التعاملات.

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الفضة، فيتو

بكام أسعار الفضة في مصر بحركة تعاملات اليوم؟

استقرت أسعار الفضة مساء اليوم الخميس 15/ 2 / 2024 في مصر، بحركة التعاملات وتعرض “فيتو” سعر الفضة يوميا في جدول يتم تحديثه بشكل مستمر وفقا لتقلبات أسعار الفضة لحظيا كالتالي :

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سعر أونصة الفضة

أونصة الفضة (31.3 ) جرام = 1252 جنيها.

سعر الفضة النقية عيار 999

سعر الفضة النقية عيار 999 (1) جرام = 40 جنيها.

سعر الفضة البريطانية عيار 958

الفضة البريطانية عيار 958 (1) جرام = 38.46 جنيه.

سعر الفضة الإسترليني عيار 925

الفضة الإسترلينى عيار 925 (1) جرام = 37.26 جنيه.

سعر الفضة العملات عيار 900

الفضة العملات عيار 900 (1) جرام = 36.35 جنيه.

سعر الفضة المجوهرات عيار 800

الفضة المجوهرات عيار 800 (1) جرام = 32.77 جنيه.

سعر الفضة عيار 880

فضة عيار 800 (1) جرام = 35.64 جنيه.

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الفضة، فيتو

تأثر سوق الفضة بعدة عوامل

سعر الفضة في مصر اليوم، استقرت أسعار جرام الفضة في مصر اليوم، حيث تعتبر السوق المصرية من أهم الأسواق الناشئة في مجال التجارة والاستثمار، ومن المهم أن نلاحظ أن سعر الفضة في مصر يتأثر بعدة عوامل، مثل:

العرض والطلب.

الأحداث الاقتصادية العالمية.

تقلبات سوق العملات.

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الفضة، فيتو

حركة تعاملات المعدن الأبيض "الفضة" ‏عالميا

المعدن الأبيض "الفضة" على وشك تكبد رابع خسارة أسبوعية على ‏التوالي عالميا، بسبب ضغط ارتفاع العائدات الأمريكية على الأصول غير المدرة للعائد، ‏بجانب تجدد الشكوك حيال الطلب الصيني بعد صدور بيانات اقتصادية أقل من ‏التوقعات في أكبر مستهلك للمعادن والسلع فى العالم.، حيث استقرت سجلت أونصة الفضة البالغ وزنها (31.3) جرام، بحركة التعاملات العالمية عند 23.14 دولار.

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سبائك الفضة تجذب شرائح مختلفة للاستثمار

وجدت سبائك الفضة عملاء جددا من شرائح مختلفة من فئات المجتمع، مع زيادة التخوف من ارتفاع معدلات التضخم، والبحث عن الاستثمارات الآمنة، التي تمكنهم من الاحتفاظ بقيمة أموالهم، بل وتحقيق أرباح من فروق السعر مع ارتفاعات أسعار المعادن الثمينة وعلى رأسها الفضة، وعليه شهدت محلات الفضة إقبالًا كثيفًا بالشراء من قبل المواطنين.

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ولم تكن سبائك الفضة فقط هي الوحيدة التي اجتذبت العملاء، بل أيضًا اتجهوا إلى شراء المشغولات المصنوعة من الفضة التي تتميز بالأناقة والتصاميم الجذابة الراقية، وتعد الفضة أرخص ثمنا من الذهب والمعادن الأخرى، وعليه تستطيع جميع الطبقات شراء الفضة باعتبارها استثمار آمن وبسيط وسهل.