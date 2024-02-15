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اقتصاد

جرام الذهب عيار 21 يلامس الـ3590 جنيها خلال تعاملات مساء الخميس 15-2-2024

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

أسعار الذهب اليوم، استقرت أسعار الذهب بالسوق المحلية، مساء اليوم الخميس الموافق 15 فبراير 2024.

سعر جرام الذهب اليوم بالأسواق

أسعار الذهب بالأسواق المحلية استقرت خلال حركة التعاملات المسائية ليسجل عيار 21 اليوم 3590 جنيها.

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ورصدت “فيتو” أسعار الجرام محليا خلال تعاملات اليوم وجاءت كالتالي: جرام الذهب عيار 24 بسعر 4137 جنيها للشراء، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلي حوالي 3590 جنيها للشراء بالسوق المحلي. 

وتنشر “فيتو” أسعار الذهب بتعاملات اليوم داخل الأسواق محليا كالتالي: 

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سعر جرام الذهب عيار 24

سجل جرام الذهب عيار 24 على نحو 4137 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل جرام الذهب عيار 21 محليًّا إلى 3590 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق 3103 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 28720 جنيها للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 28960 جنيها للبيع.

 

سعر الذهب مع بداية تعاملات اليوم الأحد - موقع متناهي

سعر جرام الذهب ببوابة الأسعار الخاصة بمجلس الوزراء 

تنشر “ فيتو ” أسعار الذهب ببوابة الأسعار الخاصة بمجلس الوزراء: 

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل جرام الذهب عيار 24 على نحو 3800 جنيه. 

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل جرام الذهب عيار 21 محليًّا إلى 3300 جنيه. 

سعر جرام الذهب عيار 18 

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق 2870 جنيها. 

حركة تعاملات أوقية الذهب عالميا 

واستقرت حركة تعاملات أوقية الذهب عالميا الآن عند مستوى 2017.14 دولار للأوقية الواحدة. 

 

 

الذهب يواصل التألق مسجلا أعلى مستوياته التاريخية | سكاي نيوز عربية

 

ما هى الأسعار العادلة للذهب في السوق المحلى؟

قال الدكتور وصفي واصف رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية: جرام الذهب انخفض حاليا بحركة التعاملات.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "صدى البلد": أسعار الذهب حاليا طبيعية ومترجمة على سعر الدولار بالسوق الموازي ( الغير شرعى) بعد الإعلان عن توافر نقد أجنبي من خلال مشروعات استثمارية وما سيقدمه الاتحاد الأوروبي لنا، بجانب رفع سعر الفائدة.

تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم 

وأكد: "السعر العادل لجرام الذهب عيار 21 يصل إلى 3200 جنيه"، موضحًا أن الأسعار مرتبطة بعدة عوامل منها سعر الأوقية العالمية والتوترات السياسية إقليميا ودوليا إلى جانب سعر الدولار والعرض والطلب بالسوق المحلي.

كم سجل جرام الذهب عيار 21 الآن طبقا لبوابة الأسعار الحكومية؟

 

الذهب، فيتو 

توقعات بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية العالمية لسعر الذهب خلال 2024

 وتراوحت توقعات بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية العالمية لسعر الذهب خلال 2024 بين 1950 و2200 دولار للأونصة، وحسب “وكالة بلومبرج”، أجمعت البنوك والمؤسسات على أن الظروف المواتية خلال العام الجاري كلها تدعم أسعار المعدن الأصفر، فالمخاطر الجيوسياسية القائمة وتوقعات الأسواق ببدء الفيدرالي الأمريكي في خفض الفائدة وما يتبعه من احتمالية تراجع قيمة الدولار القوي وتضخم الأسعار، كلها عوامل تصب في صالح المعدن النفيس.

 

 

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