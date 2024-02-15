دعاء ليلة أول جمعة من شعبان.. يحرص الكثير من المسلمين على الدعاء والابتهال إلى الله ليلة الجمعة ويومها لما فيه من فضل وما ورد بشأنها من أحاديث، وفي ليلة أول جمعة من شعبان نقدم لكم دعاء ليلة أول جمعة من شعبان لتفريج الهموم وإزالة الكروب والزواج.

فضل يوم الجمعة

قال صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم, وفيه قبض, وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي، قال: قالوا: يا رسول الله, وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يقولون: بليت، فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم وصححه الشيخ الألباني.

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دعاء ليلة أول جمعة من شعبان للرزق

"اللهم بارك‏ لنا في رجب وشعبان، وبلغنا شهر رمضان، وأعنا على الصيام والقيام، وحفظ اللسان، وغض البصر، ولا تجعل حظنا منه الجوع والعطش".

"ربي كما بلغتنا شهر شعبان بلغنا رمضان وأنت تتقبلنا في شعبان ورمضان وسائر العام اللهم اجعل أعمالنا كلها خالصة وممن يقولون فيعملون وممن يقولون فيخلصون وممن يخلصون فيتقبل منهم، اللهم اجعلنا نقوم بالقرآن ونمشى بالقرآن".

"اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقربه وإن كان قريبًا فيسره، وإن كان قليلًا فكثره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه".

"يا الله، يا رب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقًا واسعًا

حلالًا طيبًا، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم ارزقنا رزقا حلالًا طيبًا مباركًا فيه كما تحب وترضى يا رب العالمين".

"اللهم افتح لي فيه أبواب فضلك، وأنزل علي فيه بركاتك، ووفقني فيه لموجبات مرضاتك، وأسكني فيه بحبوحات جناتك، يا مجيب دعوة المضطرين".

أدعية ليلة أول جمعة من شعبان لتيسير الأمور

"اللهم مالك الملك تؤتي الملك ما تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك

على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير".

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دعاء ليلة أول جمعة من شعبان للزواج

اللهم ارزقني الزوج الصالح والذرية الصالحة معه التوفيق والسعادة والذرية الصالحة، اللهم اشرح صدور أهله لي، واشرح صدري لهم، وسددني اللهم في كل أفعالي وأقوالي بحولك وقوتك.

يا رب أدعوك باسمك الأعظم أن تثبت قلبي على دينك وترزقني بزوج صالح، يعينني على طاعتك يا أرحم الراحمين.

اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه، اللهم سخره لي، وسخرني له، اللهم جمله في نظري، وجملني في نظره، يا ذا الجلال والإكرام.

اللهمّ إنّك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علّام الغيوب والقادر، اللهمّ إن كنت تعلم أنّ في فلان (فلانة) خيرًا فزوّجنيه واقدره لي، وإن كان في غيره خير لي في ديني ودنياي وآخرتي فاقدره لي.

اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا من تجيب دعوة الداعي إذا دعاك، أسألك يا أرحم الراحمين الثبات على فتن الدنيا، وأن ترزقني الزواج الصالح والذرية الصالحة يا خير الرزاقين.

يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا عالم بما في القلوب، أسألك من فضلك أن ترزقني خير الرجال وأكثرهم ثباتًا على دينك. والتزامًا بطاعتك، وأسألك ترزقني بخير الذرية يا رب العالمين اللهم إني أسألك من فضلك أن تهب لي زوجًا من الصالحين والأبرار تقر به عيني يا خير الرازقين.

دعاء ليلة أول جمعة من شعبان للفرج

اللهمّ لا تردّنا خائبين، وآتنا أفضل ما يُؤتى عبادك الصّالحين، اللهمّ ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين، ولا ضالّين، ولا مضلّين، واغفر لنا إلى يوم الدّين، برحمتك يا أرحم الرّاحمين.

اللهم إني توكلت عليك فأعنّي، ووفقني، واجبر خاطري، جبرًا أنت وليّه.

يا مقيل العثرات يا قاضي الحاجات اقضِ حاجتي وفرّج كربتي وارزقني من حيث لا أحتسب.

اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة وأهل بيته، الذين اخترتهم على علمٍ على العالمين.

اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي.

اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت، المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم إني أسألك حاجتي وإجابة دعائي.

اللّهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممّن تشاء وتعزّ من تشاء وتذلّ من تشاء بيدك الخير إنّك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحيّ من الميّت وتخرج الميّت من الحيّ وترزق من تشاء بغير حساب، رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء ارحمني رحمة تغنني بها عن رحمة من سواك.

اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره وإن كان قليلا فكثره وإن كان كثيرا فبارك لي فيه.

اللهم إني أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهمَّ إنِّي أعوذ بك من الضَّلال، أو أن أكون ممَّن يضل خلقك، ارزقني الهداية للصَّواب والرشاد، وسهل لي طريقي.