الجمعة 16 فبراير 2024
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رياضة

نادي الإعلاميين ردا على خبر فيتو: الشكاوى ضد النادي لوزارة الرياضة تم حفظها ( مستند )

نادي الإعلاميين الرياضي،
نادي الإعلاميين الرياضي، فيتو

رد نادي الإعلاميين على الخبر الذي نشرته بوابة فيتو، اليوم الخميس، بخصوص شكوى لوزارة الشباب والرياضة ضد عدد من مسئولي النادي.

وجاء رد نادي الإعلاميين بخطاب رسمي صادر من وزارة الشباب والرياضة، مفاده أن هناك لجنة فنية قامت بفحص تلك الشكاوى، وتبين أنها غير صحيحة، ولذلك تم حفظ هذه الشكاوى.

شكاوى ضد نادي الإعلاميين والتي ثبت عدم صحتها

واشتعلت أزمة جديدة داخل نادي الإعلاميين بسبب تأخر وزارة الشباب والرياضة في حسم عدد من شكاوى الأعضاء في الأزمات التي يعاني منها النادي مؤخرًا.

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أحدث فصول الأزمات كان تقدم مفوض الشركة المتعاقدة مع نادي الإعلاميين لرعاية قطاع الناشئين، بشكوى للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يتهم فيها عددا من مسئولي النادي وأعضاء مجلس الإدارة بطلب عطايا مالية.

وتضمنت الشكوى أن الشركة فازت برعاية قطاع الناشئين والبراعم والأكاديميات في نادي الإعلاميين بتاريخ 4 فبراير 2022، مقابل 500 ألف و500 جنيه.

وزعم مسئولو الشركة في شكواهم لوزير الشباب والرياضة، أنه بدأ في ممارسة عمله المنوط به طبقا للعقد إلا أنه تفاجأ بعدد من المسئولين يطلبون عطايا ومبالغ مالية وأجور شهرية.

وأكد رئيس الشركة أن عددا كبيرا من مسئولي النادي طلبوا الحصول على سيارات ومبالغ مالية شهرية، مطالبا الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة باتخاذ اللازم قانونا ضد المخطئين، مؤكدا أنه قدم كل المستندات والأدلة التي تثبت صحة كلامه إلى الوزارة وجهات التحقيق المختلفة.

من جانبها فإن فيتو تؤكد أن الشكوى المشار إليها، مازالت محل بحث ودراسة من قبل الجهات المختصة في وزارة الشباب والرياضة ولم يصدر بشأنها قرار بعد سواء تأكيد ما جاء فيها أو نفيه، وأنها ليست طرفًا في هذا النزاع ولا تنحاز لطرف ضد طرف،  وأنها على استعداد لنشر أي رد أو توضيح من مسئولي نادي الإعلاميين.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت عددا من الأزمات داخل نادي الإعلاميين بسبب شكاوى الأعضاء من الأزمات التي يعاني منها النادي مؤخرًا.

 

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نادي الاعلاميين وزارة الشباب والرياضة الإعلاميين أشرف صبحي

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