الجمعة 16 فبراير 2024
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أخبار مصر

شؤون البيئة بالبحيرة ينفذ ندوات بيئية توعوية بالمدارس (صور)

الندوة التوعوية،
الندوة التوعوية، فيتو

نفذ جهاز شؤون البيئة بالبحيرة عدد من ندوات التوعية مع طلاب مدرسة الإمام محمد عبده بدمنهور، كما نفذ الجهاز عدد من ندوات التوعية مع طالبات مدرسة دمنهور الصناعية بنات بدار المعلمات، بالإضافة إلى تنفيذ ندوة توعوية مع طلاب مدرسة البلاكوس الإعدادية بنات بكوم حمادة.

 جدير بالذكر نظم جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري)، في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماع "المائدة المستديرة حول تداعيات حوكمة إنتاج واستهلاك المواد البلاستيكية "من خلال اتفاقية دولية ملزمة قانونًا" والمقام في إطار مشروع سويتش ميد (مكون السياسات) والذي تقوم وزارة البيئة بتنفيذ أنشطته في مصر،  بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري)، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

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وجاء ذلك بحضور الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور حسام علام المدير الإقليمي لبرنامج النمو المستدام بسيداري، وسيلفي فونتان ممثل مفوضية الاتحاد الأوروبي في مصر، ولوك رويتر ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والسفير محمد الجمال نائب مدير إدارة المناخ والبيئة والاستدامة بوزارة الخارجية، وممثلى هيئة التنمية الصناعية، وقطاع الاتفاقيات الدولية بوزارة التجارة، ووزارة البترول، واتحاد الصناعات، والشركة القابضة للبتروكيماويات.

ويهدف الاجتماع إلى مناقشة ما تم من إجراءات تمهيدية للاستعداد للمشاركة بالاجتماع الرابع للجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بإبرام صك قانوني ملزم للحد من تلوث البلاستيك INC-4 والتي من المقرر عقد جلستها الرابعة في الفترة من ٢١ - ٣٠ إبريل من العام الجارى بكندا، لصياغة أول معاهدة على الإطلاق لاحتواء التلوث الناجم عن المنتجات البلاستيكية، وإبرام صك قانوني ملزم للحد من تلوث البلاستيك، ومناقشة ما تم إعداده من قبل كل دولة لتحديد الخيارات المحتملة لعناصر وثيقة الصك القانوني الدولي التي ترتكز على نهج شامل يتناول دورة الحياة الكاملة للمواد البلاستيكية، وكافة العناصر التي أجمع عليها أعضاء الجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

 

المسودة الصفرية

ويتم تحقيق ذلك من خلال العمل بوثيقة تسمى "المسودة الصفرية" التي تتضمن السياسات والإجراءات الممكنة التي يجب مراعاتها، حيث يمكن أن يكون لهذه الاتفاقية تأثير كبير على الموقف الوطني الإقتصادي في مجال صناعة البلاستيك، والتأكيد على ضرورة الوقوف على موقف وطني محدد وقوي، وضرورة وضع قواعد واستراتيجيات للسيطرة على التلوث البلاستيكي والاتفاق عليها، من خلال عدد من المسارات الملزمة والطوعية التي تستهدف وضع أساس نهج شامل يتناول دورة الحياة الكاملة للمنتجات البلاستيكية، وبداية المكافحة من مرحلة الإنتاج إلى التعبئة والتغليف والاستهلاك، حتى إعادة التدوير والإدارة الفعّالة للمخلفات البلاستيكية، واتباع أنماط للانتاج والاستهلاك العادل، وايضا تحقيق الغاية وهي الوصول لحماية البحار والمحيطات، بالإضافة إلى الابتكارات الجديدة لتطوير المنظومة، وإحداث تغييرات جذرية في جميع أنماط الإنتاج والاستهلاك للمواد البلاستيكية، بالتوافق على مواد قوية وملزمة.

 

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البيئة إتحاد الصناعات إدارة المخلفات اجتماع المائدة المستديرة الاتفاقيات الدولية التنمية الصناعية

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