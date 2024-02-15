الجمعة 16 فبراير 2024
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حوادث

تحريز كيلو حشيش وهواتف 3 عاطلين متهمين بالاتجار في المخدرات بمدينة بدر

حشيش , فيتو
حشيش , فيتو

أمرت نيابة بدر، بتحريز هواتف وواحد كيلو من الحشيش المخدر لـ 3 عاطلين، وذلك لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة بمدينة بدر.

ونجحت قوة أمنية في ضبط 3 أشخاص بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزتهم (1 كيلو جرام لمخدر الحشيش، مبلغ مالي" متحصلات نشاطهم الإجرامى.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

عقوبة تجارة المخدرات

وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

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واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها

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