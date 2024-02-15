السيسي: يجب إيقاف إطلاق النار في غزة.. والإفراج عن الرهائن والأسرى وإدخال المساعدات.. والحفاظ على أرواح المدنيين.. وإعلان قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه اتفق مع الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا على ضرورة إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن، وإدخال المساعدات بأكبر حجم ممكن، والحفاظ على أرواح المدنيين، مشددا على أهمية الحل سياسي بإطلاق مرحلة ما بعد الحرب، وإعلان قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعرب الرئيس السيسي خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره البرازيلي بقصر الاتحادية بالقاهرة عن تقديره لشخص الرئيس لولا دا سيلفا.. وقال: "التقدير والاحترام لشخصكم، فأنتم شخصية عظيمة تحظى بتقدير الشعب البرازيلي الذي منحكم ولاية رئاسية ثالثة بوصفكم شخصية ملهمة لدى البرازيليين والعالم".

وأضاف: "إننا نحتفي بمرور 100 عام على إقامة العلاقات الثنائية بين مصر والبرازيل"، منوها إلى أهمية تطوير العلاقات الثنائية على المستويات السياسية والاقتصادية والصناعية والزراعية".



وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المباحثات الثنائية مع الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا تأتي بمناسبة مرور 100 سنة على العلاقات الثنائية بين البرازيل ومصر.



ووجه الرئيس السيسي الشكر للرئيس البرازيلي على الإرادة الحقيقية التي عكستها المباحثات لتطوير العلاقات بين البلدين في جميع المجالات، مؤكدا أنه تم الاتفاق على تطوير العلاقات بين مصر والبرازيل في المجالات المختلفة.



وتابع "أن الرئيس دا سيلفا شخصية عظيمة.. فخلال فترة حكم البرازيل لأكثر من 120 سنة لم يحقق الشعب البرازيلي اختيار ولاية ثالثة إلا للرئيس دا سيلفا، وهو ما يعكس شخصيته الملهمة والمقدَرة، والتي لها مكانة عظيمة لدى شعب البرازيل والعالم".



ونوه السيسي إلى أن مباحثاته مع الرئيس البرازيلي سيتم استكمالها خلال زيارته للبرازيل لحضور مؤتمر مجموعة العشرين (G20).. موضحا أنه تم أيضا الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة على أعلى مستوى بين البلدين لتنسيق موضوعات التعاون والأهداف التي سيتم تحقيقها من خلال تلك اللجنة.



وأوضح الرئيس أن "المباحثات الثنائية عكست التوافق بين البلدين في المجالات المختلفة، وفيما يخص القضايا الدولية، حيث تم التوافق على أهمية إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمسجونين، وإدخال المساعدات للقطاع بأكبر حجم ممكن؛ حفاظا على أرواح المدنيين، ووصولا إلى إطلاق مرحلة ما بعد الحرب، من أجل إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس"..منوها بأن البرازيل من الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية.

وجدد الرئيس السيسي في ختام كلمته بالمؤتمر الصحفي الترحيب بالرئيس البرازيلي ووجوده في مصر وإرادته السياسية في تطوير العلاقات بين البلدين.

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