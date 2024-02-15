عالم أزهري عن تصريحات ميس حمدان: دعوة لفساد المجتمع وضياع الحقوق

رد الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف ووكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية، على التصريحات المثيرة للجدل، للفنانة ميس حمدان، التى اقترحت فيها بأن يُحدّد الزواج بمدة زمنية ولا يكون دائمًا، حيث قالت: "أنا مش مع فكرة أن أكون سينجل أو متزوجة، يا ريت نتجوز شوية ونطلّق شوية نعمل عقد متجدّد كل ثلاث سنين ولكن برضا الطرفين لو حابين يكملوا يكملوا".

رد أسامة قابيل على تصريحات ميس حمدان

وقال العالم الأزهري ووكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس: "الزواج قائم على التأبيد لا على التأقيت، وربنا سبحانه وتعالى جعل قدسية للزواج قائمة على السكن والمودة والرحمة"، مستشهدًا بقول الله سبحانه وتعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ).

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وأضاف: "الحديث عن تحديد وقت يبدأ وينتهى فيه الزواج، يعتبر دعوة لفتح الباب أمام فساد مجتمعي كبير ودمار للأسر، وسيدفع ثمنه الأبناء الناتجون عن هذا الزواج، إن كان هناك أبناء، وبالتالي لو كل واحد يتزوج ويطلق بعد 3 سنوات ستحدث أزمة مجتمعية، لأنه سيترتب عليه ضياع لحقوق المرأة، فما الفرق بينها وبين السلعة، أو الشقة المؤجرة بمدة ويفسخ بعدها العقد؟! وبالتالي هذه التصريحات إهانة للمرأة".

وناشد العالم الأزهري، الشخصيات العامة والفنانين والمثقفين، ألا يتطرقوا لتصريحات تثير الجدل ولا تبني المجتمع وتهدم شمل الأسر.

تصريحات ميس حمدان

وأثارت الفنانة الأردنية ميس حمدان ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن أدلت برأيها عن فكرة الزواج، ضمن برنامج يذاع عبر موقع التواصل الاجتماعي، ويرى البعض أن تصريحات الفنانة صادمة.

وخلال ظهورها الإعلامي الأخير صدمت الفنانة ميس حمدان جمهورها بتصريحاتها حول فكرة الزواج واقتراحها بأن يُحدّد الزواج بمدة زمنية ولا يكون دائمًا، حيث قالت: "أنا مش مع فكرة أن أكون سينغل أو متزوجة، يا ريت نتجوز شوية ونطلّق شوية نعمل عقد متجدّد كل ثلاث سنين ولكن برضا الطرفين لو حابين يكملوا يكملوا".

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