طرق التقديم لأداء الخدمة العامة والأوراق المطلوبة

تتساءل العديد من الخريجات الحاصلات على مؤهلات عليا من الإناث عن الأوراق المطلوبة للتقديم لتأدية الخدمة العامة.

طرق التقديم للخدمة العامة

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي، عدّة طرق أمام الخريجين للتقديم على تأدية الخدمة العامة، وهي:

- التوجه لمكاتب الخدمة العامة بمحل إقامتهم، واستيفاء نموذج «1 خ ع» للخدمة العامة.

- التقديم إلكترونيا عبر لينك تقديم الخدمة العامة 2023 من هنـا.

- الضغط على طلب جديد.

- ادخال البيانات المطلوبة.

- إدخال المؤهل الجامعي وسنة التخرج.

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- اضغط على التسجيل.

- اختيار مجال الخدمة الذي ترغب في الالتحاق به.

المستندات المطلوبة للتقديم في الخدمة العامة



- صورة البيانات المسجلة على منظومة التسجيل الإلكتروني.

- 2 صورة من المؤهل الدراسي.

- 2 صورة من بطاقة الرقم القومي (سارية).

- 2 صورة من الموقف التجنيد للذكور.

- 3 صور شخصية.

مجالات الخدمة العامة



أعلنت وزارة التضامن عن عدة مجالات لإداء الخدمة العامة وفقًا للآتي:

- «حياة كريمة».

- الأسر المنتجة.

- محو الأمية.

- التأمينات الاجتماعية.

- رعاية الأيتام والمسنين.

- الأسر البديلة.

- خدمات الطفولة.

- الخدمات التعليمية.

- أنشطة بنك ناصر الاجتماعي.

- برامج «وعي، فرصة، 2 كفاية، أطفال بلا مأوى».

ومن شروط أداء الخدمة العامة تتضمن ما يلي:



- الانتهاء من مراحل التعليم الجامعي والحصول على شهادة التخرج.

- صدور قرار من وزير التضامن الاجتماعي بتكليف دفعة الخريج.

- حصول شباب الخرجين من الذكور على الإعفاء النهائي من الخدمة العسكرية.

- التمتع بالجنسية المصرية.

كيفية التقديم على أداء الخدمة العامة



- التوجه إلى مكاتب الخدمة العامة بالمحافظة المقيمين بها، واستيفاء نموذج «1 خ ع» للخدمة العامة.

- التقديم إلكترونيا عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

- الضغط على طلب جديد.

- إدخال البيانات المطلوبة.

- إدخال المؤهل الجامعي وسنة التخرج.

- اختيار مجال الخدمة الذي ترغب في الالتحاق به.