جلسة محاكاة مجلس الشيوخ بحضور وكيل رياضة القليوبية

شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية "جلسة محاكاة مجلس الشيوخ" والذي تنفذه مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية من خلال إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم بوزارة الشباب والرياضة.

وذلك بحضور الدكتور وليد الفرماوي وكيل المديرية للشباب والدكتور ناصر السيد مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية،وأعضاء نموذج مجلس الشيوخ برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك بقاعة المديرية للاجتماعات.

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أعرب الصبروط عن تقديره لتميز مستوى أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ الذين يمثلون مستقبل مصر الواعد، مبينا أن هذا البرنامج يعد من أهم البرامج التى تؤكد دعم الدولة للشباب وبناء الشخصية القيادية لديهم من خلال الوعى الكافى بالمشاركة البرلمانية وشتى القطاعات السياسية والاجتماعية للدولة، مشيرًا إلى أن الدولة تبنت العديد من البرامج التى تسهم فى تطوير مهارات الشباب، لفهم طبيعة عمل المجلس وإصقال مهاراتهم وخبرتهم لتأهيلهم ككوادر مستقبلا تستطيع المنافسة في انتخابات المجلس الحقيقى فى ضوء إستراتيجية الدولة نحو بناء الإنسان.

أدار الجلسة الدكتور علوم حميدة مستشار وخبير شئون برلمانية - مقرر جلسات مجلس النواب حيث تم التدريب العملي من خلال ورشة عمل الجلسة البرلمانية لنموذج محاكاة مجلس الشيوخ، وإقامة جلسة برلمانية، افتتح الجلسة رئيس الجلسة،وقام المقرر بتلاوة الاعتذارات، وقام رئيس اللجنة بعرض طلبات المناقشة، وردود الحكومة علي تلك الطلبات، ثم طلب رئيس الجلسة من رئيس لجنة المقترحات لعرض الاقتراحات.

يهدف البرنامج إلى تدريب الشباب على الممارسة الحقيقية لنموذج محاكاة مجلس الشيوخ وتهيئة كل الأجواء وتحفيز المشاركين لإطلاق إبداعاتهم وذلك في إطار ما توليه الدولة تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030“.

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