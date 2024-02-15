الجمعة 16 فبراير 2024
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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2024، البوسترات الفردية لأبطال عتبات البهجة (صور)

يحيى الفخراني، فيتو
يحيى الفخراني، فيتو

 مسلسلات رمضان 2024 ، طرحت الشركة المنتجة لمسلسل عتبات البهجة البوسترات الفردية لأبطال المسلسل المقرر عرضه في رمضان.

وظهر الفنان يحيى الفخراني بـ “العكاز” في بوسترين مختلفين تم طرحهما مؤخرًا للترويج لمسلسل عتبات البهجة الذي ينافس به الفنان يحيى الفخراني في رمضان ٢٠٢٤.

وطرحت شركة العدل جروب البرومو الرسمي الأول للفنان يحيى الفخراني، والذي من المقرر عرضه في رمضان 2024.

شخصية يحيي الفخراني في مسلسل عتبات البهجة

وظهر يحيى الفخراني في برومو مسلسل عتبات البهجة بشخصية “بهجت الأنصاري” صانع محتوى على موقع “يوتيوب” بعنوان “عتبات البهجة” وهو برنامج يناقش اللحظات السعيدة في حياة الناس.

ويواصل فريق عمل مسلسل “عتبات البهجة” التحضيرات على العمل الذي يقوم ببطولته الفنان يحيى الفخراني، لعرضه ضمن السباق الرمضاني في عام 2024.

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ونشرت شركة “العدل جروب” مقطع فيديو يكشف جلسات تحضيرات مسلسل عتبات البهجة الذي يقوم ببطولته الفنان يحيى الفخراني مع عدد من النجوم.

ويضم مسلسل عتبات البهجة عددًا كبيرًا من النجوم على رأسهم الفنان يحيى الفخراني والمطرب عنبة، صلاح عبد الله، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، وفاء صادق، علاء مرسي، يوسف عثمان وغيرهم.

مسلسل عتبات البهجة معالجة درامية للدكتور مدحت العدل، ومن إخراج مجدي أبو عميرة والمسلسل عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد.

 

تفاصيل مسلسل عتبات البهجة

ويظهر “الفخراني” بثوب جديد فى مسلسله الرمضاني، سواء على مستوى الكتابة أو مستوى الإخراج، إذ سيتخلى عن نجله المخرج شادي الفخراني عقب تعاونهما على مدار أكثر من 3 مسلسلات قدماها مؤخرًا ومنها الخواجة عبد القادر وونوس. 

 

وقرر أن يعود للعمل مع مجدى أبو عميرة الذى قدم له عدة نجاحات كبيرة أبرزها مسلسله الشهير “يتربى في عزو” الذي تصدر نسبة مشاهدات رمضان فى سنة عرضه عام 2007 كل الدول العربية، وحقق نسب مبيعات ضخمة بالفضائيات.

 

وقال الفخراني عن قراره الاستعانة بالمخرج مجدي أبو عميرة لأنه مخلص فى عمله ويناسب المعالجة الدرامية التي كتبها الدكتور مدحت العدل لمسلسل «عتبات البهجة».

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