الجمعة 16 فبراير 2024
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أخبار مصر

محافظ القاهرة يوجه بتشديد الرقابة على الأسواق استعدادا لرمضان

محافظ القاهرة يوجه
محافظ القاهرة يوجه بتشديد الرقابة على الأسواق،فيتو

ترأس اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اجتماعًا موسعًا لمتابعة استعدادات محافظة القاهرة لشهر رمضان المبارك .

شهد الاجتماع نواب المحافظ للمناطق الأربعة، والسكرتير العام للمحافظة، وممثلو الغرفة التجارية، ومديرو مديريات التموين، والتضامن الاجتماعى، والزراعة، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وعدد من قيادات المحافظة. 

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وشدد  محافظ القاهرة على نشر منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين مع قرب شهر رمضان خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا لتوفير المنتجات بأسعار مخفضة وجودة عالية بالتعاون مع التموين والغرفة التجارية والشركات والمبادرات المجتمعية المختلفة. 

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة تشديد الرقابة على الاسواق ومتابعة توافر السلع خاصة السلع الإستراتيجية والأساسية بأسعار مناسبة استعدادًا لحلول شهر رمضان المبارك.

وأشار محافظ القاهرة إلى استمرار الحملات الرقابية الدورية المكثفة على كافة المعارض والمنافذ والسلاسل التجارية من الطب البيطرى والصحة والتموين للتأكد من صلاحية السلع ومطابقتها للمواصفات.

وأكد اللواء خالد عبد العال إستمرار أجهزة المحافظة فى إقامة منافذ ومعارض بيع السلع الغذائية فى كافة أحياء القاهرة لضمان وصول خدمات تلك المعارض لجميع المواطنين بالمحافظة.

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أهلا رمضان 2024 السكرتير العام للمحافظة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة خالد عبد العال محافظ القاهرة شهر رمضان المبارك

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