عودة دوري أبطال أفريقيا، الأهلي يتحدى الغيابات وبلوزداد يتسلح بالخبرات.. ونقاط متقاربة بين الفرق في المجموعات

تعود بطولة دوري أبطال أفريقيا، بمباراة شباب بلوزداد الجزائري أمام نظيره وضيفه الأهلي، والمقرر لها مساء غد الجمعة، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لدوري المجموعات.

وتنطلق مباراة الأهلي وشباب بلوزداد على ملعب 5 يوليو في الجزائر، في التاسعة مساء غد الجمعة بتوقيت القاهرة، وقد تأجلت بسبب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية.

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا

المجموعة الأولى

مازيمبي الكونغولي 7 نقاط

صن داونز الجنوب أفريقي 7 نقاط

نواذيبو الموريتاني 4 نقاط

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بيراميدز 4 نقاط

المجموعة الثانية

أسيك الإيفواري 10 نقاط

سيمبا التنزاني 5 نقاط

جالاكسي البوتسواني 4 نقاط

الوداد المغربي 3 نقاط

المجموعة الثالثة

بترو أتلتيكو 8 نقاط

الترجي التونسي 5 نقاط

النجم الساحلي التونسي 4 نقاط

الهلال السوداني 4 نقاط

المجموعة الرابعة

الأهلي 5 نقاط

يانج أفريكانز 5 نقاط

ميدياما الغاني 4 نقاط

شباب بلوزداد 4 نقاط

الأهلي يتحدى الغيابات وبلوزداد يتسلح بالخبرات

تشهد بطولة دوري أبطال أفريقيا صدامًا عربيًا مثيرًا، بين شباب بلوزداد الجزائري وضيفه الأهلي المصري، غدًا الجمعة، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة.

وتأجل هذا اللقاء لانشغال الأهلي بخوض منافسات كأس العالم للأندية بالسعودية في شهر ديسمبر الماضي والتي حل خلالها الفريق المصري بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط بفارق الأهداف عن يانج أفريكانز التنزاني بينما يحتل شباب بلوزداد المركز الثالث برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن ميدياما الغاني.

وتبقى مواجهة الغد مهمة للغاية في رسم ملامح المنافسة في آخر جولتين على بطاقتي التأهل عن هذه المجموعة المتشابكة بعدما تعادل الفريقان سلبيًا في الجولة الثالثة.

ويقود طموح شباب بلوزداد المدرب البرازيلي القدير ماركوس باكيتا الذي أكد في تصريحات للصفحة الرسمية لناديه أن المجموعة التي يخوضها فريقه بدوري الأبطال صعبة للغاية وتحتاج للحذر والتحضير موضحًا أن اللاعبين لابد أن يقدموا كل ما لديهم.

ويحتل شباب بلوزداد المركز الثاني في الدوري المحلي وخاض آخر مباراة يوم 10 فبراير قبل 5 أيام فقط وفاز على الاتحاد الرياضي السوقي بنتيجة 2-0 بينما لم يخض الأهلي أي مباراة رسمية منذ يوم 28 ديسمبر الماضي ضد مودرن فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري.

ويتسلح شباب بلوزداد بجاهزية لاعبيه بجانب خبرات بعض العناصر على رأسهم حارس المرمى رايس مبولحي ومعاذ حداد وعدلان قديورة ومختار بلخثير بجانب قدرات ليونيل وامبا وعبد الرؤوف بن غيث.

في المقابل، يعاني الأهلي غيابات مؤثرة بين صفوفه على رأسها حارس المرمى محمد الشناوي الذي تعرض للإصابة في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة مع منتخب مصر بجانب الجنوب افريقي بيرسي تاو والمالي أليو ديانج وخالد عبد الفتاح والتونسي محمد الضاوي كريستو للإصابة.

ويراهن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على تقديم مباراة قوية خارج ملعبه والتسلح بالتفوق التاريخي أمام شباب بلوزداد بعدما فاز الأهلي مرتين ضد الفريق الجزائري وتعادل مرة واحدة.

ويعتمد الأهلي على قدرات محمود عبد المنعم كهربا بالتشكيل المتوقع للأهلي أمام شباب بلوزداد.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بلوزداد

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة شباب بلوزداد الجزائري بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

في خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

في خط الوسط: مروان عطية، عمرو السولية، إمام عاشور.

في خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، أنتوني موديست، حسين الشحات.

تصريحات مارسيل كولر عن مواجهة بلوزداد

مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قال إن الفريق جاهز لمباراة ‏شباب بلوزداد التي تقام غدا، والمؤجلة من الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال ‏إفريقيا، ومشددًا على أن الأهلي هدفه الفوز والعودة إلى القاهرة بالنقاط الثلاث.‏

وأضاف كولر خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي اليوم: «سبق أن خضنا مباراة في القاهرة أمام ‏شباب بلوزداد، ونعلم أنه منافس شرس، ومواجهته ستكون صعبة، وتحتاج إلى تركيز شديد من ‏جميع اللاعبين، لاسيما أن الفريق الجزائري يلعب على أرضه وسيدعمه جمهوره بكثافة».‏

وأكد المدير الفني أن الأهلي لا يعاني من أي صعوبات على الجانب البدني، لافتا إلى أن ‏اللاعبين الدوليين خاضوا مباريات قوية في أمم إفريقيا، وانتظموا في التدريبات الجماعية مع ‏الفريق بعد انتهاء مهمتهم مع المنتخب، وأن هدفه الحفاظ على طريقة لعب الأهلي وأسلوبه ‏خلال المباراة.‏

وأضاف كولر أنه متواجد مع الأهلي منذ عام ونصف، ويدرك تمامًا مدى صعوبة ‏المباريات مع الأندية الجزائرية، وأن مباراة الغد أمام بلوزداد ستكون صعبة، كما يدرك أن أي ‏فريق يواجه الأهلي يحاول أن يظهر أفضل ما لديه؛ لأنه يلعب أمام بطل القارة وهذا قدر ‏الأهلي. ‏

وشدد المدير الفني على أن قائمة الأهلي تزخر بلاعبين أصحاب خبرات كبيرة يجيدون ‏التعامل مع كل هذه الضغوط، وهؤلاء اللاعبون قادرون على تقديم مباراة تليق بالأهلي وحصد النقاط ‏الثلاث أمام بطل الجزائر، خاصة أن فرق المجموعة أصبحت متقاربة وأي نقطة حاليا لها ‏حسابات كثيرة، لهذا سوف نسعى بقوة لتحقيق الفوز.‏

وأوضح كولر أن الأهلي لديه قائمة كبيرة وجميع اللاعبين على مستوى واحد، ولديه الثقة في ‏لاعبيه، خاصة أن الجميع يشارك مع الفريق، مشددا في الوقت نفسه على أن الغيابات ‏والإصابات واردة وجزء من كرة القدم، وأن الجهاز الفني يعرف كيف يتعامل مع هذه الغيابات.

وأشار المدير الفني إلى أن مصطفى أبو الخير لاعب شاب وشارك في تدريبات الأهلي لمدة ‏ثلاثة أسابيع تخللها تواجده في معسكر الإمارات وتم ضمه للقائمة المتواجدة في الجزائر ‏لاكتساب الخبرات ومن الوارد أن يشارك في أي وقت. ‏

تصريحات رامي ربيعة

قال رامي ربيعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق جاهز لمباراة شباب بلوزداد المقرر لها مساء غدٍ الجمعة، في رابع جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف «ربيعة»: «نخوض مباراة الغد وهدفنا الفوز والعودة بالثلاث نقاط، مؤكدا أن الفريق يسعى للفوز في كل مباراة والحصول على الثلاث نقاط، وهو ما نهدف إليه في مباراة الغد أمام بلوزداد».

وشدد لاعب الأهلي: «لا نفكر في عامل الأرض والجماهير، ونمتلك الخبرات في منافسات سابقة، ولا يوجد ما يسمى الثقة الزائدة قبل مواجهة فريق بلوزداد، مضيفًا ان الجهاز الفني واللاعبين يتعاملون بكل جدية مع المباراة لتحقيق أهدافهم وإسعاد الجماهير».

الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وبلوزداد

عقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري اليوم بأحد الفنادق القريبة من مقر إقامة بعثة الأهلي، بحضور مسؤولي الاتحاد الإفريقي ومندوبي الفريقين ومراقب المباراة وطاقم الحكام، وذلك للتأكيد على كافة الجوانب التنظيمية الخاصة بالمباراة والاستقرار على زي الفريقين، وموعد الوصول لأرض الملعب، وغيرها من الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة.

حضر الاجتماع من الأهلي خالد بيبو، مدير الكرة، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني، والدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، وسمير عدلي المدير الإداري، ووائل محمد، إداري الفريق.

وتقرر خلال الاجتماع أن يرتدي الاهلي الزي الأسود وحارس المرمى الزي الأصفر.

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