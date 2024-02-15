استهداف ناقلة بضائع بقذيفة بالقرب من اليمن

أعلنت وكالة "أمبري" للأمن البحري، في تقرير لها اليوم الخميس، عن استهداف ناقلة بضائع بقذيفة متفجرة أثناء إبحارها على بعد حوالي 100 متر شرق عدن باليمن.



استهداف ناقلة بضائع في خليج عدن



وأوضحت وكالة أمبري، أن السفينة تعرضت لأضرار طفيفة بسبب إصابتها بشظايا طفيفة أصابت أنبوب مولد الديزل مما تسبب في حدوث تسرب.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية ، عن اعتراض شحنة أسلحة إيرانية كانت في طريقها للحوثيين في اليمن.

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وبحسب قناة «القاهرة الإخبارية»، كشفت القيادة المركزية الأمريكية، عن تنفيذ 4 ضربات ضد 7 صواريخ مضادة للسفن، و3 مسيرات فى مناطق سيطرة الحوثيين باليمن بالأمس.

وأعلن زعيم جماعة أنصار الله (الحوثيون) عبدالملك الحوثي، منع كل السفن المرتبطة بإسرائيل من العبور في البحر الأحمر من أجل الضغط على كيان الاحتلال الإسرائيلي لوقف حرب الإبادة التي يشنها على قطاع غزة وفك الحصار عن القطاع.

وتابع عبدالملك الحوثي: "الأمريكي والبريطاني أصبحوا منذ بدء عدوانهم على اليمن يعيشون مشكلة العدو الإسرائيلي في أن سفنهم مستهدفة".

وأشار زعيم الحوثيين إلي أن الشهداء من الأطفال في غزة تجاوزوا 12 ألفا، ثم تأتي دولة الاحتلال بعد 127 يوما من الحرب لتتباهى باستعادة أسيرين، مضيفا: "تقديم العدو الإسرائيلي استعادة أسيرين كإنجاز عملاق وتحول كبير في الموقف سخافة بكل ما تعنيه الكلمة".

العدوان الإسرائيلي علي غزة

وفي وقت سابق، حذرت جماعة الحوثيين اليمنية، إسرائيل من أن أي تصعيد لها في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة سيقابل بتصعيد من الجماعة لعملياتها العسكرية.

وقال عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، عبر منصة "إكس": "نقول للكيان الإسرائيلي أي تصعيد في رفح أو غزة فلتعلموا أن مسارنا التصعيد".

المأساة الإنسانية في غزة

وأضاف: "طالما تفاقمت المأساة الإنسانية في غزة، واستمر الظلم، والقتل الجماعي للأهالي في غزة فستتسع العمليات وفق المعطيات الميدانية وتوجيهات القائد السيد عبد الملك الحوثي -زعيم الجماعة".

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